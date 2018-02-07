Вера Брежнева показала стройное тело

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией.

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Снимок подписан "Kiss you" (в переводе с англ. "целую вас" — Ред.). На нем певица в обтягивающем платье посылает воздушный поцелуй.

Прелести тела знаменитости оценили подписчики — число "лайков" превысило 100 тысяч.

Вера Брежнева/Instagram Вера Брежнева

Ранее соцсеть активно обсуждала красоту Ани Лорак и отдых Софии Ротару.