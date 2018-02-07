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    Культура

    Вера Брежнева показала стройное тело

    (обновлено: )493
    Популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала в обтягивающем платье. Количество "лайков" превысило 100 тысяч.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева/Instagram

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией.

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    Снимок подписан "Kiss you" (в переводе с англ. "целую вас" — Ред.). На нем певица в обтягивающем платье посылает воздушный поцелуй.

    Прелести тела знаменитости оценили подписчики — число "лайков" превысило 100 тысяч.

    Вера Брежнева/Instagram
    Вера Брежнева

    Ранее соцсеть активно обсуждала красоту Ани Лорак и отдых Софии Ротару.

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