Вера Брежнева показала стройное тело

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией.
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Снимок подписан "Kiss you" (в переводе с англ. "целую вас" — Ред.). На нем певица в обтягивающем платье посылает воздушный поцелуй.
Прелести тела знаменитости оценили подписчики — число "лайков" превысило 100 тысяч.
Вера Брежнева
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