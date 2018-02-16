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    Культура

    Вера Брежнева взорвала сеть новым образом

    (обновлено: )116816
    На новом фото известная певица запечатлена в ярком платье. За час снимок набрал более 42 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых подписчики хвалят звезду за красоту.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева/Instagram

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией.

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    "Яркой пятницы вам и интересных выходных", — подписала снимок звезда.

    За час фото, на котором певица запечатлена в ярком платье, набрало более 42 тысяч "лайков". В числе комментариев — "Прекрасная", "Мощная", "Вера, какая ты красивая, как роза", "Впечатляющий образ всегда очаровательной и неповторимой Веры", "Бомба".

    Вера Брежнева/Instagram
    Вера Брежнева

    Ранее соцсеть активно обсуждала красоту Ани Лорак и отдых Софии Ротару на Мальдивах.

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