Вирусный ролик Олега Винника: певец показал, как качает мышцы

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости Украина. Украинский популярный певец Олег Винник поделился с поклонниками секретом, как он поддерживает отличную физическую форму.
В своем Instagram Олег опубликовал видео, на котором показаны его упражнения в спортзале.
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"Счастье бывает разное, как вы догадались. Утро началось с изнурительной тренировки в зале. Кстати, впервые самостоятельно смонтировал видеоролик. Как вам?", - спрашивает Винник фанатов.
На кадрах видно, что известный исполнитель выполняет жим ногами, когда его тренер сидит сверху на тренажере. Также Винник делает силовые упражнения с канатами.
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Ранее украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как тренируется с маленьким сыном бизнесмена и беглого депутата Александра Онищенко.