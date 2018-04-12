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    Культура

    Вирусный ролик Олега Винника: певец показал, как качает мышцы

    (обновлено: )16310
    Известный украинский исполнитель выложил смешное видео, на котором в ускоренном режиме под веселую музыку показана часть его тренировок в спортзале.
    Певец Олег Винник
    Фото instagram.com/olegg.vynnyk

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости Украина. Украинский популярный певец Олег Винник поделился с поклонниками секретом, как он поддерживает отличную физическую форму.

    В своем Instagram Олег опубликовал видео, на котором показаны его упражнения в спортзале.

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    "Счастье бывает разное, как вы догадались. Утро началось с изнурительной тренировки в зале. Кстати, впервые самостоятельно смонтировал видеоролик. Как вам?", - спрашивает Винник фанатов.

    На кадрах видно, что известный исполнитель выполняет жим ногами, когда его тренер сидит сверху на тренажере. Также Винник делает силовые упражнения с канатами.

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    Ранее украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как тренируется с маленьким сыном бизнесмена и беглого депутата Александра Онищенко.

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