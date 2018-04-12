Вирусный ролик Олега Винника: певец показал, как качает мышцы

Фото instagram.com/olegg.vynnyk

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости Украина. Украинский популярный певец Олег Винник поделился с поклонниками секретом, как он поддерживает отличную физическую форму.

В своем Instagram Олег опубликовал видео, на котором показаны его упражнения в спортзале.

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"Счастье бывает разное, как вы догадались. Утро началось с изнурительной тренировки в зале. Кстати, впервые самостоятельно смонтировал видеоролик. Как вам?", - спрашивает Винник фанатов.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Апр 2018 в 3:00 PDT

На кадрах видно, что известный исполнитель выполняет жим ногами, когда его тренер сидит сверху на тренажере. Также Винник делает силовые упражнения с канатами.

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