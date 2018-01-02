наверх
02.01.201819:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Брежнева впервые показала совместные фото с Меладзе

    (обновлено: )37320
    Популярная певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Facebook совместные фотографии со своим супругом Контантином Меладзе. Снимки были сделаны во время съемок новогоднего концерта.
    Вера Брежнева и Константин Меладзе
    Вера Брежнева, facebook

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Известная певица Вера Брежнева впервые опубликовала на своей странице в Facebook совместные фотографии со своим супругом Контантином Меладзе.

    Фото были сделаны во время съемок новогоднего концерта на российском "Первом канале", где братья Константин и Валерий Меладзе впервые спели со своими женами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.

    Вера Брежнева, facebook
    Вера Брежнева и Константин Меладзе
    Вера Брежнева, facebook
    Вера Брежнева и Константин Меладзе

    Пары исполнили хит "Спрячем слезы от посторонних" у Большого театра в Москве.

    Ранее сообщалось, что певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода поделились со своими подписчиками в Instagram одинаковым видео, на котором они устроили дефиле в шикарных нарядах. Лобода выбрала мини, а Брежнева — прозрачное платье в пол.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел