Брежнева впервые показала совместные фото с Меладзе

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Известная певица Вера Брежнева впервые опубликовала на своей странице в Facebook совместные фотографии со своим супругом Контантином Меладзе.

Фото были сделаны во время съемок новогоднего концерта на российском "Первом канале", где братья Константин и Валерий Меладзе впервые спели со своими женами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.

Вера Брежнева, facebook Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева, facebook Вера Брежнева и Константин Меладзе

Пары исполнили хит "Спрячем слезы от посторонних" у Большого театра в Москве.

Ранее сообщалось, что певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода поделились со своими подписчиками в Instagram одинаковым видео, на котором они устроили дефиле в шикарных нарядах. Лобода выбрала мини, а Брежнева — прозрачное платье в пол.