Западные партнеры Москвы по СБ ООН не поддерживают проект российской резолюции по Украине, так как считают, что гуманитарных проблем на востоке этой страны нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
И. о. президента Украины Александр Турчинов создал рабочую группу для разрешения вопроса, связанного с затруднительным финансовым положением многих граждан, взявших валютные кредиты, сообщается в пятницу на президентском сайте.
Руководитель публичной избирательной кампании кандидата в президенты Сергея Тигипко Светлана Фабрикат на брифинге в пресс-центре штаба в воскресенье рассказала о проблемах и нарушениях, которые удалось зафиксировать в день голосования.
Временное закрытие управления Национального банка Украины в Донецкой области не привело к проблемам с социальными платежами, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы самопровозглашенной Донецкой народной республики Кирилл Руденко.
Председатель правления GasTerra Гертьян Ланкхорст опасается серьезных проблем с поставками газа в Европу будущей зимой из-за долгов Украины перед Россией и введенной "Газпромом" системы предоплаты за газ.
Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с зажигательной смесью в колодец с оптоволоконными линиями Концерна РРТ, в результате чего было приостановлено эфирное вещание ряда украинских телеканалов и радиостанций
Крайний национализм породил все последние украинские проблемы, заявил спикер Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) Анатолий Рубинов, открывая парламентскую сессию в среду в Минске.
Федеральная таможенная служба РФ ввела 28 января 2014 года усиленный режим контроля в отношении украинских товаров с их полной выгрузкой при досмотре и отправкой грузовиков на территорию складов временного хранения.
Международная платежная система денежных переводов "Мигом", с которой отказались сотрудничать многие банки в России и за рубежом, фактически приостановила работу в Московском регионе и свернула деятельность в Украине.
"Наиболее уязвимый сектор экономики – сельское хозяйство. Если бы соглашение в таком виде было подписано, это создало бы проблемы для аграрного комплекса", - сказал Янукович в ходе встречи с тремя экс-президентами.
Сайт украинской националистической партии "Свобода" в понедельник работает с перебоями, веб-ресурс "Батькивщины" полностью недоступен. Партия "Батькивщина" сообщила ранее, что силовики штурмуют ее офис в Киеве.
"Украинское руководство выбирает путь, который ведет в никуда", - сказала Грибаускайте. По словам литовского лидера, Киев перекладывает ответственность и "хочет ношу экономических проблем переложить на плечи ЕС и России".
РФ и Украина наметили план действий для решения вопросов, которые могут возникать в отношении украинских товаров на украинско-российской таможне, заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.