наверх
10.03.201820:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Проблемы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Геннадий Гатилов
    Запад не замечает гуманитарные проблемы на востоке Украины - Гатилов
    10:32 04.06.2014
    135Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Западные партнеры Москвы по СБ ООН не поддерживают проект российской резолюции по Украине, так как считают, что гуманитарных проблем на востоке этой страны нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Александр Турчинов
    Турчинов создал группу по проблемам валютных кредитов украинцев
    12:05 30.05.2014
    39
    И. о. президента Украины Александр Турчинов создал рабочую группу для разрешения вопроса, связанного с затруднительным финансовым положением многих граждан, взявших валютные кредиты, сообщается в пятницу на президентском сайте.
    Светлана Фабрикат.
    Штаб Тигипко: срыв выборов на Востоке очень чувствителен для кандидата
    16:54 25.05.2014
    22Выборы в Украине - 2014
    Руководитель публичной избирательной кампании кандидата в президенты Сергея Тигипко Светлана Фабрикат на брифинге в пресс-центре штаба в воскресенье рассказала о проблемах и нарушениях, которые удалось зафиксировать в день голосования.
    Мужчина говорит по телефону
    "Укртелеком" сообщает о проблемах со связью и интернетом на Донбассе
    13:19 23.05.2014
    159Спецоперация на востоке Украины
    Авария произошла на линии мобильного оператора "Укртелеком", в связи с этим в Донецкой и Луганской областях возникли проблемы с сотовой связью и доступом в интернет, сообщает компания в пятницу.
    У здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Донецке
    Проблем из-за перебоев в работе Нацбанка в Донецке пока нет - "ДНР"
    13:28 16.05.2014
    29Спецоперация на востоке Украины
    Временное закрытие управления Национального банка Украины в Донецкой области не привело к проблемам с социальными платежами, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы самопровозглашенной Донецкой народной республики Кирилл Руденко.
    Боярская газокомпрессорная станция
    Европа опасается перебоев с газом из-за проблем Украины и РФ - эксперт
    13:24 14.05.2014
    8Проблемы с оплатой российского газа
    Председатель правления GasTerra Гертьян Ланкхорст опасается серьезных проблем с поставками газа в Европу будущей зимой из-за долгов Украины перед Россией и введенной "Газпромом" системы предоплаты за газ.
    Ситуация в Славянске
    В Славянске начались серьезные проблемы с мобильной связью
    15:39 12.05.2014
    26Восстановление Славянска
    Серьезные проблемы с мобильной связью возникли в Славянске из-за повреждения в результате боестолкновений передающих станций, передает корреспондент РИА Новости.
    Газокомпрессорная станция
    Яновский: России не нужна напряженность в отношении транзита газа в ЕС
    11:34 12.05.2014
    10Проблемы с оплатой российского газа
    Россия не заинтересована в напряженности в отношении поставок энергоресурсов в Европу, сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    "Коктейль Молотова" сорвал вещание ряда украинских телеканалов
    10:09 09.05.2014
    9
    Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с зажигательной смесью в колодец с оптоволоконными линиями Концерна РРТ, в результате чего было приостановлено эфирное вещание ряда украинских телеканалов и радиостанций
    Александр Турчинов
    Турчинов пообещал решить соцпроблемы пострадавших от аварии на ЧАЭС
    12:12 26.04.2014
    14
    Александр Турчинов пообещал, что новая власть, несмотря на экономические трудности, сделает все возможное для решения социальных проблем граждан, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС.
    Флаг Белоруссии
    Спикер парламента Белоруссии: проблемы Украины порождены национализмом
    11:16 02.04.2014
    7Политический кризис в Украине
    Крайний национализм породил все последние украинские проблемы, заявил спикер Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) Анатолий Рубинов, открывая парламентскую сессию в среду в Минске.
    Молдавский герб и флаг
    Лидер ПМР обсудил с министрами проблемы экспорта в Украину и транзита
    21:15 31.03.2014
    6
    Президент ПМР Евгений Шевчук обсудил с правительством республики ситуацию на предприятиях, экспортирующих продукцию в Украину, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
    Валерий Мунтиян
    Мунтиян: проблемы с оформлением товаров на границе с РФ решены
    13:32 06.02.2014
    17
    Федеральная таможенная служба РФ ввела 28 января 2014 года усиленный режим контроля в отношении украинских товаров с их полной выгрузкой при досмотре и отправкой грузовиков на территорию складов временного хранения.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    Система переводов "Мигом" свернула деятельность в Украине
    13:35 05.02.2014
    834
    Международная платежная система денежных переводов "Мигом", с которой отказались сотрудничать многие банки в России и за рубежом, фактически приостановила работу в Московском регионе и свернула деятельность в Украине.
    Логотип Google
    Почтовый сервис Gmail столкнулся с техническими проблемами
    21:54 24.01.2014
    12
    "Мы расследуем сообщения о проблемах с Gmail. Скоро предоставим больше информации", - говорится в сообщении Google.
    Земля
    Янукович: соглашение с ЕС создало бы проблемы агрокомплексу Украины
    15:54 10.12.2013
    13
    "Наиболее уязвимый сектор экономики – сельское хозяйство. Если бы соглашение в таком виде было подписано, это создало бы проблемы для аграрного комплекса", - сказал Янукович в ходе встречи с тремя экс-президентами.
    Работа за компьютером. Клавиатура
    Сайт "Батькивщины" недоступен, у "Свободы" - работает с перебоями
    18:55 09.12.2013
    9Политический кризис в Украине
    Сайт украинской националистической партии "Свобода" в понедельник работает с перебоями, веб-ресурс "Батькивщины" полностью недоступен. Партия "Батькивщина" сообщила ранее, что силовики штурмуют ее офис в Киеве.
    Президент Литвы Даля Грибаускайте - саммите Восточного партнерства
    Президент Литвы: Киев пытается переложить свои проблемы на ЕС и Россию
    10:40 29.11.2013
    26Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    "Украинское руководство выбирает путь, который ведет в никуда", - сказала Грибаускайте. По словам литовского лидера, Киев перекладывает ответственность и "хочет ношу экономических проблем переложить на плечи ЕС и России".
    Президент Украины Виктор Янукович
    Янукович может лишиться части своих резиденций, заявляет Рыбак
    18:08 25.10.2013
    13
    "Те, что числятся за Кабмином, Верховной Радой, администрацией президента, просто перестанут финансироваться уже в 2014 году", - сказал Рыбак.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    РФ и Украина наметили план действий на случай проблем на таможне
    13:48 17.10.2013
    7
    РФ и Украина наметили план действий для решения вопросов, которые могут возникать в отношении украинских товаров на украинско-российской таможне, заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.
    еще 20 материалов
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги