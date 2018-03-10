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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что не обсуждал с министром экономики Украины Павлом Шереметом вопрос задолженности Киева за российский газ - в ходе их встречи в Берлине речь шла только о зонах свободной торговли ЕС и СНГ.