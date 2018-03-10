наверх
10.03.201816:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Торговля (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Брифинг министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева
    ЕЭК не прогнозирует дальнейшего падения торговли РФ с Украиной
    12:30 23.05.2014
    7Отношения Украины и России
    Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не ожидает дальнейшего стремительного падения торговли между Россией и Украиной, сообщил в ходе ПМЭФ-2014 министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
    График. Архивное фото
    Страны ЕС зафиксировали снижение товарооборота с Россией
    12:53 16.05.2014
    55
    Страны ЕС по итогам января-февраля 2014 года зафиксировали снижение объема торговли с Россией, следует из материалов европейского статистического агентства Евростат.
    График. Архивное фото
    Украина в I кв. впервые за 8 лет показала профицит внешней торговли
    16:11 15.05.2014
    25Экономика Украины
    Украина в первом квартале текущего года впервые за восемь лет зафиксировала профицит внешнеторгового баланса - он составил 1,307 миллиарда долларов.
    Барак Обама
    США отзывают ряд торговых льгот в отношении РФ - Обама
    22:32 07.05.2014
    10Санкции в отношении России_2014
    США отзывают ряд торговых льгот в отношении России, действовавших в соответствии с Общей системой преференций в отношении развивающихся стран, заявил в среду президент США Барак Обама.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Украина будет через ВТО защищать свое право на торговлю с РФ
    15:14 17.04.2014
    18Экономика Украины
    Украина намерена защищать свое право на ведение торговли с Россией, в том числе посредством механизмов, предусмотренных правилами Всемирной торговой организации, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
    Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов
    Шувалов обсудил с министром экономики Украины вопросы торговли
    13:48 10.04.2014
    10
    Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что не обсуждал с министром экономики Украины Павлом Шереметом вопрос задолженности Киева за российский газ - в ходе их встречи в Берлине речь шла только о зонах свободной торговли ЕС и СНГ.
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    МИД ожидает, что торговые преференции от ЕС начнут действовать в мае
    17:13 03.04.2014
    5Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Украина ожидает, что односторонняя отмена пошлин на экспорт украинских товаров в страны Евросоюза начнет действовать уже в мае 2014 года, заявил украинский МИД.
    Греция
    Предприниматели Греции протестуют против новых санкций в отношении РФ
    09:42 02.04.2014
    11Санкции в отношении России_2014
    Греческая экономика уже несет потери из-за кризиса в отношениях между Россией и Украиной, а введение новых санкций против РФ повлияет на туризм, сельское хозяйство и торговлю, сообщили в МИД Греции.
    Работа таможенного пункта, архивное фото
    Киев отмечает снижение товарооборота с Россией и рост торговли с ЕС
    18:01 01.04.2014
    14Отношения Украины и России
    Министерство экономического развития и торговли Украины отмечает снижение российско-украинского товарооборота, вместе с тем заявляет о положительной динамике с Евросоюзом.
    Флаг Евросоюза
    ЕС обсудит зону свободной торговли с Китаем
    17:29 31.03.2014
    5
    ЕС готов перейти к переговорам с Китаем по соглашению о свободной торговле только после прогресса на пути к заключению рамочного соглашения об инвестициях, сообщил журналистам один из европейских дипломатов.
    Флаг Евросоюза
    Саммит ЕС одобрил временное обнуление пошлин на украинский экспорт
    08:22 21.03.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Саммит глав государств Евросоюза (ЕС), проходящий в Брюсселе, одобрил обнуление пошлин на украинский экспорт в Евросоюз, свидетельствуют заключения саммита по Украине.
    Деньги
    ЕП ждет начала действий обнуленных пошлин на экспорт с Украины в мае
    13:33 20.03.2014
    13Экономика Украины
    Комитет ЕП уточняет, что примерно 98% таможенных пошлин, которые украинские экспортеры товаров платят на границе с ЕС, будут сняты. Украине не придется пока в ответ обнулять свои тарифы на экспорт из ЕС.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Комитет ЕП поддержал временное обнуление пошлин на украинский экспорт
    13:23 20.03.2014
    9Экономика Украины
    Комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложения Еврокомиссии о временном обнулении пошлин на украинский экспорт в Евросоюз.
    Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу
    Договор о торговле ЕС-Украина может вступить в силу после 25 мая
    12:36 12.03.2014
    6Экономика Украины
    Соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое является частью соглашения об ассоциации, может вступить в силу после президентских выборов в стране, назначенных на 25 мая, сказал Жозе Мануэл Баррозу.
    Флаг Евросоюза
    ЕК предлагает Украине торговые меры для поддержания ее экономики
    17:32 11.03.2014
    26Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссия предлагает Украине односторонние торговые меры до подписания соглашения об ассоциации, включающего договор о свободной торговле, сообщил еврокомиссар по торговле Карель де Гюхт на пресс-конференции во вторник.
    Митинг. Флаг Евросоюза
    ЕК предлагает Украине торговые меры для поддержания ее экономики
    16:46 11.03.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссия (ЕК) предлагает Украине односторонние торговые меры до подписания соглашения об ассоциации, включающего договор о свободной торговле, сообщил еврокомиссар по торговле Карель де Гюхт на пресс-конференции во вторник.
    Владимир Путин
    Путин: ЕЭК получила около 40 предложений о ЗСТ
    16:14 05.03.2014
    6
    Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила около 40 предложений по заключению договоров о зоне свободной торговли.
    Флаг США
    США приостанавливают торговые и инвестиционные переговоры с РФ
    09:15 04.03.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США приостанавливают торговые и инвестиционные переговоры с Россией из-за событий в Украине, сообщил журналистам представитель пресс-службы торгового представителя США Майкла Фромана.
    Вид на Прагу
    В Чехии заявили, что торговые связи с Украиной в состоянии хаоса
    13:22 27.02.2014
    23Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Политический кризис в Украине привел в состояние хаоса торгово-экономические связи Чехии и Украины, заявил исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ Франтишек Масопуст.
    Пшеница
    Продукцию АПК Украины может заменить белорусская, считает министр РФ
    13:41 26.02.2014
    13
    Белорусская с/х продукция может заменить украинскую на рынке РФ в случае проблем с экспортом у Украины, заявил в среду министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги