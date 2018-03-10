Украина намерена защищать свое право на ведение торговли с Россией, в том числе посредством механизмов, предусмотренных правилами Всемирной торговой организации, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что не обсуждал с министром экономики Украины Павлом Шереметом вопрос задолженности Киева за российский газ - в ходе их встречи в Берлине речь шла только о зонах свободной торговли ЕС и СНГ.
ЕС готов перейти к переговорам с Китаем по соглашению о свободной торговле только после прогресса на пути к заключению рамочного соглашения об инвестициях, сообщил журналистам один из европейских дипломатов.
Комитет ЕП уточняет, что примерно 98% таможенных пошлин, которые украинские экспортеры товаров платят на границе с ЕС, будут сняты. Украине не придется пока в ответ обнулять свои тарифы на экспорт из ЕС.
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое является частью соглашения об ассоциации, может вступить в силу после президентских выборов в стране, назначенных на 25 мая, сказал Жозе Мануэл Баррозу.
Еврокомиссия предлагает Украине односторонние торговые меры до подписания соглашения об ассоциации, включающего договор о свободной торговле, сообщил еврокомиссар по торговле Карель де Гюхт на пресс-конференции во вторник.
Еврокомиссия (ЕК) предлагает Украине односторонние торговые меры до подписания соглашения об ассоциации, включающего договор о свободной торговле, сообщил еврокомиссар по торговле Карель де Гюхт на пресс-конференции во вторник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".