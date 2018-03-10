По словам замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, президент Петр Порошенко в ходе заседания СБ ООН приветствовал "начало соответствующих обсуждений", прошло три месяца, "но реальная работа по документу так и не началась".
По мнению заместителя главы внешнеполитического ведомства России Геннадия Гатилова, необходимо дождаться завершения расследования, а "потом уже нужно смотреть, какие дальнейшие действия будут предприняты".
Заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов на проходящем в ООН форуме по коренным народам рассказал о мерах, которые принимаются российскими властями для улучшения положения крымских татар после воссоединения Крыма с Россией.
Предложенный президентом РФ план по разрешению ситуации в Украине был распространен российской делегацией как официальный документ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
Российский проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине остается в работе, но процесс его согласования членами Совбеза ООН застопорился, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
Международный комитет Красного креста выразил готовность содействовать в доставке второго конвоя российской гуманитарной помощи на восток Украины, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
Западные партнеры Москвы по СБ ООН не поддерживают проект российской резолюции по Украине, так как считают, что гуманитарных проблем на востоке этой страны нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
РФ пока не будет вносить в Совет Безопасности ООН инициативу о создании бесполетной зоны над востоком Украины, так как считает, что не найдет поддержки среди западных партнеров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
Решение, какие меры предпринимать в связи с использованием Украиной вертолетов с символикой ООН в спецоперации в Краматорске, будет принимать секретариат ООН, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".