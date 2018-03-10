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    Геннадий Гатилов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: несмотря на слова Порошенко, работа по миротворцам ООН не началась
    08:37 14.12.2017
    489Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, президент Петр Порошенко в ходе заседания СБ ООН приветствовал "начало соответствующих обсуждений", прошло три месяца, "но реальная работа по документу так и не началась".
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Предложение по миротворцам в Донбассе остается на столе - МИД РФ
    23:58 20.09.2017
    287Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Министр иностранных дел России ранее назвал "абстрактным" несогласие официального Киева с проектом РФ по миротворцам в Донбассе.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Россия готова на новые гуманитарные паузы в Алеппо
    01:32 28.10.2016
    42Вооруженный конфликт в Сирии.
    По словам замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, перерывы в боевых действиях не раз использовались боевиками радикальной оппозиции для перегруппировки и получения подкреплений.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Россия приняла около 1,1 млн украинцев, бежавших от конфликта
    19:43 19.09.2016
    461Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на Генассамблее ООН в США заявили, что Россия приняла и обустроила на своей территории около 1,1 миллиона украинцев.
    МИД РФ
    В МИД РФ заявили о готовности обсуждать вопрос о прекращении огня в Сирии
    10:36 11.02.2016
    2881Сирия: военное противостояние.
    По словам заместитель главы МИД РФ Геннадия Гатилова, российская сторона едет на переговоры в Мюнхен для обсуждения вопроса "о модальностях прекращения огня".
    Здание МИД РФ
    Россия считает действия Турции на севере Ирака незаконными - МИД РФ
    20:37 13.12.2015
    490РФ и США: железный занавес
    Согласно информации замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, подобные действия Анкары "привносят дополнительный элемент в и без того сложную и напряженную в этом регионе" обстановку.
    Заседание СБ ООН по трибуналу в деле по крушению Boeing 29 июля 2015 года
    Никакого трибунала по Boeing в обход СБ ООН не будет - МИД РФ
    17:53 22.09.2015
    1120Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    По мнению заместителя главы внешнеполитического ведомства России Геннадия Гатилова, необходимо дождаться завершения расследования, а "потом уже нужно смотреть, какие дальнейшие действия будут предприняты".
    На месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
    В РФ считают "нелогичным и ненужным" трибунал по малайзийскому Boeing
    04:07 08.07.2015
    711Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Как заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, "принятие каких-то резолюций с созданием трибуналов выглядит крайне преждевременным и нелогичным, в данной ситуации".
    МИД РФ
    В практическом плане отправка миротворцев в Украину не обсуждается - МИД РФ
    03:40 08.07.2015
    116Переговоры по Донбассу
    По словам замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова, вопрос отправки миротворцев активно поднимался украинской стороной, в том числе и в секретариате ООН, "но дальше этого эта тема развития не получила".
    Пан Ги Мун. Архивное фото
    Пан Ги Мун не согласовывал с Порошенко вопрос миротворцев в Донбассе - МИД РФ
    12:18 23.04.2015
    148Год АТО: причины и следствия
    Как заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, в ходе беседы Петра Порошенко и Пан Ги Муна обсуждался вопрос размещения миротворцев в Донбассе, однако каких-то обязательств на себя глава ООН не брал.
    Здание МИД РФ
    Москва не поддержит введение миротворцев ООН в Украину - МИД РФ
    12:45 05.03.2015
    425Донбасс - мир?
    В МИД отметили, что сейчас нужно заниматься тем, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ эффективно работала и наблюдала за осуществлением минских договорённостей.
    Беженцы
    Замглавы МИД РФ обсудил с Верховным комиссаром ООН помощь Украине
    18:00 25.10.2014
    75Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    Согласно информации МИД РФ, особое внимание было уделено вопросам оказания помощи украинским внутренне перемещенным лицам, а также беженцам, находящимся на территории Российской Федерации.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Замглавы МИД РФ рассказал о мерах по улучшению положения крымских татар
    03:21 24.09.2014
    147Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов на проходящем в ООН форуме по коренным народам рассказал о мерах, которые принимаются российскими властями для улучшения положения крымских татар после воссоединения Крыма с Россией.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Гатилов: план Путина по Украине был распространен как документ ООН
    09:00 06.09.2014
    285Мировая реакция на события в Украине
    Предложенный президентом РФ план по разрешению ситуации в Украине был распространен российской делегацией как официальный документ ООН, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Здание МИД РФ
    МИД РФ: ООН еще не дала ответа по расследованию трагедии в Одессе
    08:42 06.09.2014
    84Столкновения в Одессе
    Россия до сих пор не получила от ООН ответа по расследованию трагедии в Одессе 2 мая, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Геннадий Гатилов
    РФ может возобновить работу над проектом резолюции по Украине - Гатилов
    08:26 06.09.2014
    282Отношения Украины и России
    Российский проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине остается в работе, но процесс его согласования членами Совбеза ООН застопорился, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Предположительно вторая колонна с гуманитарным грузом для Украины стоит в Ростовской области
    МККК готов содействовать доставке второго гумконвоя в Украину - МИД РФ
    08:12 06.09.2014
    66Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Международный комитет Красного креста выразил готовность содействовать в доставке второго конвоя российской гуманитарной помощи на восток Украины, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Геннадий Гатилов
    Запад не замечает гуманитарные проблемы на востоке Украины - Гатилов
    10:32 04.06.2014
    135Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Западные партнеры Москвы по СБ ООН не поддерживают проект российской резолюции по Украине, так как считают, что гуманитарных проблем на востоке этой страны нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
    Гатилов: РФ не будет вносить инициативу о бесполетной зоне в Украине
    10:10 04.06.2014
    173Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    РФ пока не будет вносить в Совет Безопасности ООН инициативу о создании бесполетной зоны над востоком Украины, так как считает, что не найдет поддержки среди западных партнеров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
    Вид на здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
    МИД РФ: ООН примет решение по использованию Киевом "своих" вертолетов
    13:18 15.05.2014
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    Решение, какие меры предпринимать в связи с использованием Украиной вертолетов с символикой ООН в спецоперации в Краматорске, будет принимать секретариат ООН, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
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