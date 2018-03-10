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    Связь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Сирии
    Дамаск остался без международной телефонной связи
    10:46 02.06.2014
    11Вооруженный конфликт в Сирии.
    Телефонные операторы в Дамаске в ночь на воскресенье отключили международную связь. Звонки не проходят ни по роумингу, ни через номера местных сотовых операторов.
    Мужчина говорит по телефону
    Российские мобильные операторы начнут работать в Крыму с 1 июня
    12:59 29.05.2014
    844Присоединение Крыма к РФ
    Российские мобильные операторы начнут работать на территории Крыма с 1 июня, сообщил на пресс-конференции в Симферополе председатель Совета регионального отделения объединения потребителей России Олег Егоров.
    Заседание министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ
    ОБСЕ восстановила связь с группой наблюдателей под Донецком
    20:01 28.05.2014
    16Спецоперация на востоке Украины
    ОБСЕ восстановила связь с группой наблюдателей, о потере контакта с которой в районе Донецка организация заявила ранее в среду.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ заявляет о потере связи с группой наблюдателей под Донецком - СМИ
    19:49 28.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    ОБСЕ в среду заявила о потере связи со второй группой наблюдателей в районе Донецка, сообщается на сайте организации.
    Автомобильная трасса в Донецке.
    "Укртелеком" восстановил интернет и связь в Донецкой области
    21:59 27.05.2014
    75Ожесточенные бои в Донецке
    Компания "Укртелеком" восстановила интернет и телефонную связь в Донецкой области.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    "Укртелеком" сообщает о проблемах с интернетом и связью в Донбассе
    16:56 27.05.2014
    42Спецоперация на востоке Украины
    "Есть проблемы с доступом в интернет, с входящими и исходящими звонками междугородней и международной связи у абонентов Святогорска и Красного Лимана Донецкой области", - говорится в сообщении компании.
    Мужчина говорит по телефону
    "Укртелеком" сообщает о проблемах со связью и интернетом на Донбассе
    13:19 23.05.2014
    159Спецоперация на востоке Украины
    Авария произошла на линии мобильного оператора "Укртелеком", в связи с этим в Донецкой и Луганской областях возникли проблемы с сотовой связью и доступом в интернет, сообщает компания в пятницу.
    Ситуация в Луганске
    Жителей "ЛНР" просят меньше говорить по мобильным
    13:40 22.05.2014
    67Спецоперация на востоке Украины
    Руководство самопровозглашенной "Луганской народной республики" обратилось в жителям с просьбой поменьше разговаривать по мобильным телефонам, чтобы не затруднять вызов экстренных служб, сообщает пресс-центр "ЛНР" в четверг.
    Виды Крыма
    "Крымтелеком" займется оказанием услуг стационарной связи
    21:45 14.05.2014
    108Присоединение Крыма к РФ
    Правительство Крыма создало предприятие "Крымтелеком", которое будет оказывать на полуострове услуги стационарной связи.
    Линии электропередачи
    Госорганы Крыма начали подключаться к российским каналам связи
    14:32 14.05.2014
    26Присоединение Крыма к РФ
    Территориальные органы власти Крыма и Севастополя начали подключаться к высокоскоростному каналу связи, основанному полностью на российских маршрутах прохождения трафика, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
    Девушка с мобильным телефоном
    Минкомсвязь РФ: роуминг в Крыму для россиян могут отменить уже летом
    13:40 13.05.2014
    17Присоединение Крыма к РФ
    Международный роуминг для российских абонентов в Крыму может быть отменен в начале курортного сезона, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
    Ситуация в Славянске
    В Славянске начались серьезные проблемы с мобильной связью
    15:39 12.05.2014
    26Восстановление Славянска
    Серьезные проблемы с мобильной связью возникли в Славянске из-за повреждения в результате боестолкновений передающих станций, передает корреспондент РИА Новости.
    Глава ЦИК (ДНР) Роман Лягин показывает бюллетень
    ЦИК "ДНР" не может установить связь с комиссиями в Красном Лимане
    11:29 11.05.2014
    24Референдум на востоке Украины
    ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об отсутствии связи с двумя территориальными комиссиями по проведению референдума о статусе Донецкого региона в Краснолиманском районе, сообщил председатель ЦИК Роман Лягин.
    Офис Ростелекома
    "Ростелеком" построил линию связи с Крымом по дну Керченского пролива
    07:02 14.04.2014
    25Присоединение Крыма к РФ
    Госоператор "Ростелеком" почти завершил строительство линии связи, соединяющей Крым и остальные российские регионы, по дну Керченского пролива, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к компании.
    Телефон iPhone 4
    Правительство РФ поручило обеспечить сотовую связь в Крыму
    11:35 27.03.2014
    18Присоединение Крыма к РФ
    Правительство РФ поручило Минкомсвязи подготовит план мероприятий по обеспечению функционирования проводной телефонной связи и мобильной связи на территориях Крыма, сообщает Digit.ru со ссылкой на документы правительства.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    Сотовые операторы в Крыму должны лицензироваться на работу в регионе
    17:26 25.03.2014
    29
    Сотовые операторы, работающие на территории Крыма, для продолжения деятельности в регионе должны будут зарегистрировать российское юрлицо и получить лицензию.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    Минкомсвязи РФ: крымчане скоро получат российские сим-карты
    15:13 20.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Крымчане в ближайшее время получат российские сим-карты, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на встрече в совете министров Крыма в четверг.
    Телефон iPhone 4
    Число абонентов мобильной связи в мире выросло в 2013 г до 6,78 млрд
    10:31 11.03.2014
    17
    Число абонентов мобильной связи в мире на конец 2013 года составило 6,78 миллиарда человек, увеличившись за год на 6,25%, сообщает Digit.ru.
    Самолет авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
    Malaysia Airlines потеряла связь с самолетом с 239 людьми на борту
    11:17 08.03.2014
    37Крушение самолета Malaysian Airlines
    Авиакомпания Malaysia Airlines потеряла связь с самолетом Boeing 777, выполнявшим рейс из Куала-Лумпур в Пекин, на борту лайнера находятся 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
    Компьютер
    Скорость интернет-связи через 10 лет может быть 1 петабит в секунду
    10:20 26.11.2013
    8
    Скорость передачи данных по волоконно-оптическим сетям в ближайшие десятилетия может достичь 1 петабита в секунду, однако дальнейший рост будет сопряжен с очень большими трудностями.
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