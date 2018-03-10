Российские мобильные операторы начнут работать на территории Крыма с 1 июня, сообщил на пресс-конференции в Симферополе председатель Совета регионального отделения объединения потребителей России Олег Егоров.
"Есть проблемы с доступом в интернет, с входящими и исходящими звонками междугородней и международной связи у абонентов Святогорска и Красного Лимана Донецкой области", - говорится в сообщении компании.
Руководство самопровозглашенной "Луганской народной республики" обратилось в жителям с просьбой поменьше разговаривать по мобильным телефонам, чтобы не затруднять вызов экстренных служб, сообщает пресс-центр "ЛНР" в четверг.
Территориальные органы власти Крыма и Севастополя начали подключаться к высокоскоростному каналу связи, основанному полностью на российских маршрутах прохождения трафика, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об отсутствии связи с двумя территориальными комиссиями по проведению референдума о статусе Донецкого региона в Краснолиманском районе, сообщил председатель ЦИК Роман Лягин.
Госоператор "Ростелеком" почти завершил строительство линии связи, соединяющей Крым и остальные российские регионы, по дну Керченского пролива, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к компании.
Правительство РФ поручило Минкомсвязи подготовит план мероприятий по обеспечению функционирования проводной телефонной связи и мобильной связи на территориях Крыма, сообщает Digit.ru со ссылкой на документы правительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.