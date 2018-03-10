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    Роман Сущенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 86
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    Роман Сущенко. Архивное фото
    Умер отец заключенного в России украинского журналиста Сущенко
    01:17 03.03.2018
    131
    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве. Позже ему предъявили обвинение в шпионаже.
    Ирина Геращенко
    Геращенко раскритиковала заявления о возможном обмене Сенцова и Сущенко
    23:39 16.02.2018
    460
    Первый вице-спикер ВР заявила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и, по сути, является дезинформацией".
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Российский суд отказался выпускать из СИЗО украинца Сущенко
    15:08 18.01.2018
    118
    Первая инстанция Мосгорсуда продлила арест задержанного в России Романа Сущенко до 30 января 2018 года. В четверг была рассмотрена апелляционная жалоба, постановление оставлено без изменения.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    США требуют от РФ немедленно освободить украинского журналиста Сущенко
    03:46 24.11.2017
    217Задержание украинских журналистов в РФ
    Официальный представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже".
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    Сущенко в России засудят до 20 лет - адвокат
    18:24 19.11.2017
    296
    Как отметил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин, его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы. Дело Сущенко передадут в суд до конца года. К украинскому журналисту в понедельник прилетает на свидание жена с дочерью.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    Суд в Москве продлил арест журналиста Сущенко
    11:10 27.06.2017
    114
    Ранее в июне украинскому журналисту Роману Сущенко, который обвиняется в России в шпионаже, была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    Журналисту Сущенко назначили психиатрическую экспертизу - адвокат
    21:26 16.06.2017
    130Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам адвоката Марка Фейгина, Роману Сущенко назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского, она будет проведена в июле.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Макрон и Путин не обсуждали осужденных в РФ украинцев - Песков
    15:42 30.05.2017
    154
    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе встречи Путина и Макрона вопрос о деле украинца Романа Сущенко не поднимался.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Жена журналиста Сущенко обратилась за помощью к первой леди Франции
    05:58 25.05.2017
    270Задержание украинских журналистов в РФ
    В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Эммануэля Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы. Письмо написано накануне визита во Францию президента РФ Владимира Путина.
    Здание МИД Украины
    МИД требует вернуть Сущенко в Украину
    19:15 26.04.2017
    118
    Украинское внешнеполитическое ведомство требует от России безотлагательно освободить журналиста Романа Сущенко и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Суд продлил арест Сущенко
    15:23 26.04.2017
    43
    Как отмечается, Лефортовский суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следствия о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Роману Сущенко
    04:13 26.04.2017
    63Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщил адвокат Марк Фейгин, Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о продлении Роману Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Встреча Порошенко с семьей Романа Сущенко
    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко 
    20:30 08.02.2017
    203Задержание украинских журналистов в РФ
    Президент Петр Порошенко встретился с семьей журналиста Романа Сущенко, у которого в среду день рождения. На встрече присутствовали супруга Сущенко Анжела, дочь Юлия и сын Максим.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Правозащитники призвали РФ освободить Сущенко и Семену
    09:26 28.01.2017
    245Задержание украинских журналистов в РФ
    Международная и Европейская федерации журналистов осудилп "кампанию по преследованию журналистов и медиа, которая запрещает им независимо освещать события и которая противоречит свободе слова".
    Российский адвокат Марк Фейгин
    Фейгин сообщил о переговорах по освобождению Сущенко
    16:15 25.01.2017
    110Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат Марк Фейгин не исключил также обмена украинца Романа Сущенко на двух российских военнослужащих, которые сейчас пребывают в заключении в Николаеве.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    Украинцу Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже, продлили меру пресечения
    14:18 25.01.2017
    136Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщается, судья по делу журналиста Романа Сущенко отказалась допустить к участию в деле украинского консула Геннадия Брескаленко. Ходатайство о продлении украинцу меры пресечения подано было ФСБ.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Суд в Москве решит вопрос о продлении срока ареста Сущенко
    03:31 25.01.2017
    38Задержание украинских журналистов в РФ
    В пресс-службе Лефортовского суда Москвы отметили, что суд рассмотрит ходатайство о продлении украинскому журналисту Роману Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 апреля.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин увязал амнистию Сенцова и Сущенко со сменой позиции Киева к РФ
    13:23 23.12.2016
    510Задержание украинских журналистов в РФ
    В ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос об освобождении Сенцова и Сущенко президент РФ сказал, что режиссеры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие - производством спектаклей и фильмов.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Московский суд проверит законность продления ареста Сущенко
    00:12 15.12.2016
    39
    Мосгорсуд рассмотрит в четверг апелляцию адвокатов. Защитники просят отменить постановление Лефортовского суда Москвы о продлении Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 января.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Сущенко продлили арест до 30 января
    12:28 28.11.2016
    291Задержание украинских журналистов в РФ
    Сообщается, что Лефортовский суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить Роману Сущенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января.
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    Роман Сущенко. Архивное фото
    Умер отец заключенного в России украинского журналиста Сущенко
    01:17 03.03.2018
    131
    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве. Позже ему предъявили обвинение в шпионаже.
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