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Как отметил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин, его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы. Дело Сущенко передадут в суд до конца года. К украинскому журналисту в понедельник прилетает на свидание жена с дочерью.