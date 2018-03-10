Официальный представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что московский суд может присудить журналисту Роману Сущенко до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в шпионаже".
Как отметил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин, его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы. Дело Сущенко передадут в суд до конца года. К украинскому журналисту в понедельник прилетает на свидание жена с дочерью.
В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Эммануэля Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы. Письмо написано накануне визита во Францию президента РФ Владимира Путина.
Как сообщается, судья по делу журналиста Романа Сущенко отказалась допустить к участию в деле украинского консула Геннадия Брескаленко. Ходатайство о продлении украинцу меры пресечения подано было ФСБ.
В ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос об освобождении Сенцова и Сущенко президент РФ сказал, что режиссеры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие - производством спектаклей и фильмов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".