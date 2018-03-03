Умер отец заключенного в России украинского журналиста Сущенко

фото из открытых источников

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Отец заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко Владимир Сущенко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщила супруга журналиста Анжелика ан странице в Facebook.

Дочь Сущенко Юлия тоже подтвердила эту информацию.

"Сегодня умер дедушка. Он до последнего вздоха боролся за нашего Романа Сущенко. Светлая память", — написала она.

Facebook Юлии Сущенко Комментарий Юлии Сущенко

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.