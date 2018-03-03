наверх
03.03.201803:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Умер отец заключенного в России украинского журналиста Сущенко

    (обновлено: )4010
    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве. Позже ему предъявили обвинение в шпионаже.
    Роман Сущенко. Архивное фото
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Отец заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко Владимир Сущенко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщила супруга журналиста Анжелика ан странице в Facebook.

    Дочь Сущенко Юлия тоже подтвердила эту информацию.

    "Сегодня умер дедушка. Он до последнего вздоха боролся за нашего Романа Сущенко. Светлая память", — написала она.

    Facebook Юлии Сущенко
    Комментарий Юлии Сущенко

    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?