Российский суд отказался выпускать из СИЗО украинца Сущенко

Vasily MAXIMOV/AFP

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным продление срока содержания под стражей украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Первая инстанция Мосгорсуда продлила арест Сущенко до 30 января 2018 года. Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба, постановление оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформ" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В октябре ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.