наверх
18.01.201817:58
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российский суд отказался выпускать из СИЗО украинца Сущенко

    (обновлено: )8041
    Первая инстанция Мосгорсуда продлила арест задержанного в России Романа Сущенко до 30 января 2018 года. В четверг была рассмотрена апелляционная жалоба, постановление оставлено без изменения.
    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Vasily MAXIMOV/AFP

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным продление срока содержания под стражей украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    После кори ждите заболевания пострашнее - врач

    "Первая инстанция Мосгорсуда продлила арест Сущенко до 30 января 2018 года. Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба, постановление оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформ" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

    В октябре ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших