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    Зоя Светова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Украинец Станислав Клых, приговоренный в РФ к 20 годам колонии строгого режима
    Украинец Клых сошел с ума в российском СИЗО - правозащитница
    12:10 22.10.2016
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    Ранее Клых в суде отказался от адвоката и попросил в защитники Стаса Михайлова. После этого адвокат Дубровина заявила о психическом расстройстве своего подзащитного, а правозащитница Светова считает, что он сошел с ума.
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    09:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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