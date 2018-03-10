Ранее Клых в суде отказался от адвоката и попросил в защитники Стаса Михайлова. После этого адвокат Дубровина заявила о психическом расстройстве своего подзащитного, а правозащитница Светова считает, что он сошел с ума.
Российская правозащитница Зоя Светова, которая сообщила о задержании в Москве журналиста Романа Сущенко, сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что попасть в СИЗО "Лефортово" - трудная задача для адвокатов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".