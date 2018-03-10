По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "если кому-либо когда-либо придет в голову мысль применить оружие массового поражения" против Израиля, он подвергнет страшной опасности самого себя.
По информации госдепартамента США, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили расследование ОЗХО химической атаки 4 апреля. Госсекретарь подчеркнул, что поддерживает существующий механизм расследований ОЗХО.
По словам представителя американской администрации, информация по химатаке в Идлибе включает в себя материалы из открытых источников, социальных сетей, видео из открытых источников, а также данные разведки и физиологические пробы, взятые у пострадавших.
По информации СМИ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала заявление, согласно которому РФ будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".