наверх
10.03.201812:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    химатаки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Заседание Совета Безопасности ООН
    СБ ООН дал миссии по расследованию химатак в Сирии один день
    13:54 17.11.2017
    157
    Согласно резолюции совета, мандат СМР истекает 17 ноября. Некоторые члены СБ считают, что "час икс" наступает в ночь на пятницу, другие - что в ночь на субботу.
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
    Нетаньяху: в Сирии остаются десятки тонн химоружия
    03:29 03.05.2017
    86Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "если кому-либо когда-либо придет в голову мысль применить оружие массового поражения" против Израиля, он подвергнет страшной опасности самого себя.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон обсудил с Лавровым ход расследования химатаки в Сирии
    05:58 22.04.2017
    707Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации госдепартамента США, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили расследование ОЗХО химической атаки 4 апреля. Госсекретарь подчеркнул, что поддерживает существующий механизм расследований ОЗХО.
    Белый дом
    США собирают данные по Идлибу, где было применено химоружие - Белый дом
    19:55 11.04.2017
    140Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам представителя американской администрации, информация по химатаке в Идлибе включает в себя материалы из открытых источников, социальных сетей, видео из открытых источников, а также данные разведки и физиологические пробы, взятые у пострадавших.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    МИД Великобритании намерен добиваться новых санкций против РФ со стороны G7
    03:38 10.04.2017
    406Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала заявление, согласно которому РФ будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации