Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
Британская автор-исполнительница Палома Фейт сняла видео на песню Crybaby в Киеве. Видео снято на привычных для жителей Киева локациях - у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и монумента "Родине-матери".
Как сообщил глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко послу Молдавии Руслану Болбочану и послу Болгарии Красимиру Минчеву, его внучку выбрали на роль главной героини фильма случайно.
По словам режиссера фильма по роману Александра Проханова "Убийство городов" Владимира Бортко, Александра Проханова будет играть Владимир Меньшов, а Алексей Чадов исполнит главную роль писателя Рябина, который отправился в Донбасс.
По словам продюсера Алексея Гуськова, одну из ролей в грядущем фильме "Вечная жизнь и прочие достижения Александра Г." сыграет Фредерик Бегбедер, также достигнута договоренность о съемках с французской актрисой Одри Флеро.
По информации продюсерской компании Sky Production, в настоящее время в объявлен кастинг на роль Тараса Шевченко, в котором могут принять участие актеры, подходящие по типажу и владеющие украинским языком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.