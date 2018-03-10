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    съемки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    169
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
    Французский актер Жан Рено приехал на съемки в Украину
    Последний фильм в карьере: Жан Рено приехал на съемки в Карпаты
    13:52 25.02.2018
    643
    Популярный французский актер Жан Рено в украинско-французском фильме "Последний шаг" исполнит главную роль. Для актера эта лента станет заключительной в кинокарьере.
    Как Нацкорпус громил съемочную площадку в Харькове. Видео
    Как "Нацкорпус" громил съемочную площадку сериала про войну в Харькове 
    12:46 01.12.2017
    806Радикальный экстремизм охватил Украину
    Харьковское отделение "Национального корпуса" разместило в сети видео погрома на съемочной площадке второй части сериала "По законам военного времени".
    Французский актер Сами Насери в Крыму
    Звезда "Такси" Насери собирается снять фильм в Крыму
    01:07 02.10.2017
    150Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам французского актера Сами Насери, у него есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, "есть много планов и много перспектив, почему бы не снять его в Крыму".
    Леонардо Ди Каприо
    Ди Каприо сыграет главную роль в фильме про Рузвельта
    14:40 27.09.2017
    43
    По информации СМИ, продюсером картины выступит сам Ди Каприо совместно со Скорсезе, а также с голливудским актером и продюсером Чаком Пачеко. Сценарий к картине напишет Скотт Блум.
    Известная британская певица сняла музыкальный клип в Киеве. Видео
    Известная британская певица сняла музыкальный клип в Киеве 
    03:20 25.09.2017
    305
    Британская автор-исполнительница Палома Фейт сняла видео на песню Crybaby в Киеве. Видео снято на привычных для жителей Киева локациях - у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и монумента "Родине-матери".
    Актер Том Круз. Архивное фото
    Стало известно, насколько серьезную травму получил Том Круз на съемках
    09:37 17.08.2017
    149
    По информации источника, Том Круз серьезно повредился, и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. У руководителей фильма не было другого выхода, кроме как приостановить съемки.
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    Центр Львова перекрыт из-за съемок фильма
    11:23 16.08.2017
    78
    Съемочная группа обосновалась на площади Рынок. Кроме нее для съемок фильма также будут задействованы еще пл. Музейная, двор Собора Святого Юра, ул. Армянская и Армянский дворик.
    Фотограф незаметно посадил квадрокоптер на современный британский авианосец. Видео
    Фотограф незаметно посадил квадрокоптер на современный британский авианосец 
    06:06 13.08.2017
    527
    В Британии шотландский фотограф-любитель снимал новый авианосец Queen Elizabeth ВМФ Великобритании с помощью квадрокоптера. В результате беспилотник случайно приземлился на корабль.
    Афиша сериала Ликвидация
    Готовится продолжение фильма "Ликвидация"
    18:50 03.07.2017
    1429
    По информации кинокомпании, которая готовит продолжение многосерийного фильма, сценарий "Ликвидации" еще в работе, съемки фильма обязательно начнутся.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    Шварценеггер намерен сняться в шестой части "Терминатора" - СМИ
    03:26 22.05.2017
    112
    Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение следующей части блокбастера.
    Внучка главы Нацсовета снялась в фильме с Жаном Рено
    Внучка главы Нацсовета снялась в фильме с Жаном Рено
    17:24 24.04.2017
    346
    Как сообщил глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко послу Молдавии Руслану Болбочану и послу Болгарии Красимиру Минчеву, его внучку выбрали на роль главной героини фильма случайно.
    Режиссер Владимир Бортко
    Герои фильма о событиях в Донбассе имеют реальных прототипов - Бортко
    22:49 22.02.2017
    392Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам режиссера фильма по роману Александра Проханова "Убийство городов" Владимира Бортко, Александра Проханова будет играть Владимир Меньшов, а Алексей Чадов исполнит главную роль писателя Рябина, который отправился в Донбасс.
    Французский писатель Фредерик Бегбедер. Архивное фото
    Писатель Бегбедер сыграет в новом фильме Алексея Гуськова
    23:45 30.05.2016
    351
    По словам продюсера Алексея Гуськова, одну из ролей в грядущем фильме "Вечная жизнь и прочие достижения Александра Г." сыграет Фредерик Бегбедер, также достигнута договоренность о съемках с французской актрисой Одри Флеро.
    Авиасъемка места катастрофы Boeing в аэропорту Ростова-на-Дону. Видео
    Авиасъемка места катастрофы Boeing в аэропорту Ростова-на-Дону 
    03:15 20.03.2016
    1584Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В интернете опубликовано видео съемок с вертолета места авиакатастрофы пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая и потерпевшего крушение в Ростове-на-Дону.
    Тарас Шевченко
    В Казахстане снимают фильм о Тарасе Шевченко
    22:43 14.03.2016
    108
    По информации продюсерской компании Sky Production, в настоящее время в объявлен кастинг на роль Тараса Шевченко, в котором могут принять участие актеры, подходящие по типажу и владеющие украинским языком.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Французский актер Жан Рено приехал на съемки в Украину
    Последний фильм в карьере: Жан Рено приехал на съемки в Карпаты
    13:52 25.02.2018
    643
    Популярный французский актер Жан Рено в украинско-французском фильме "Последний шаг" исполнит главную роль. Для актера эта лента станет заключительной в кинокарьере.
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    169
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
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