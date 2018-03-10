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    евро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Евро
    Евро глубоко и неизлечимо болен, считает эксперт
    11:53 31.10.2017
    383
    Если верить официальным сообщениям, то в Европе все супер, но экономический подъем наблюдается только в Германии. Евро для немцев очень недорогой, для Италии или Греции он слишком дорогой. Южные страны Европы пребывают в состоянии банкротства.
    Доллары и гривны
    Как события в Каталонии влияют на курс гривны? Мнение эксперта
    09:08 15.10.2017
    1147Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Дальнейшая динамика евро по отношению к гривне и другим мировым валютам будет во многом зависеть от сценария развития в Каталонии, заявил эксперт Николай Ивченко.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Нацбанк сохранил курс доллара и евро
    08:28 22.08.2017
    185
    Согласно данным регулятора, курс евро установлен на вторник на уровне 2992,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,302 грн за 10 рублей, доллара - 2544,31 грн за 100 долларов.
    Николай Ивченко
    Безвиз рулит. Что будет с курсом евро ближайшие месяцы?
    12:36 25.07.2017
    1758
    Эксперт в сфере финансов Николай Ивченко в эфире "ГС" заявил, что расследование в США в отношении Трампа заставляет евро расти в Украине.
    Купюра евро
    Одна из стран ЕС заявила о готовности перехода на евро
    15:18 23.06.2017
    316
    На протяжении четырех-пяти лет в Национальном банке Чехии планируют достигнуть зарплат, сопоставимых с европейскими для безболезненного перехода в зону евро.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Ле Пен назвала евро обузой для Франции
    01:46 30.04.2017
    342Макрон - новый президент Франции
    В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.
    Доллары и рубли
    Российский рубль уступил еще один рубеж вслед за нефтью, доллар уже по 82 руб
    19:27 20.01.2016
    286Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Доллар превысил отметку 82 рубля, обновив исторический максимум, евро закрепляется выше 89 рублей впервые с декабря 2014 года. Это наихудшая динамика рубля за несколько месяцев.
    Евро
    Евро впервые почти за 3 месяца подскочил до 76 рублей на слабеющей нефти
    15:48 08.12.2015
    249
    Курс евро расчетами "завтра" на 15.32 вторника повышался на 0,58 рубля - до 75,95 рубля (уже подскакивал во вторник до 76 рублей), курс доллара - на 0,32 рубля, до 69,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
    Флаг Греции
    Власти Греции запретили грекам вывозить за рубеж более 2 тыс евро наличными
    22:30 24.07.2015
    45Массовые беспорядки в Греции
    Сообщается, что "разрешается вывоз банкнот в евро или в иностранной валюте на сумму 2 тысячи евро или эквивалент в иностранной валюте на человека за одну поездку за рубеж".
    Нацбанк Украины
    НБУ установил курс доллара на уровне 22,01 грн/долл
    18:21 17.07.2015
    211Украина, экономика, катастрофа
    Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 2397,21 гривен за 100 евро, курс российского рубля установлен на уровне 3,87 гривен за 10 рублей.
    Нацбанк Украины
    НБУ установил курс доллара на уровне 21,98 грн/долл
    18:30 16.07.2015
    343Украина, экономика, катастрофа
    Национальный банк Украины установил официальный курс евро на отметке 2389,29 гривен за 100 евро, курс российского рубля установлен на уровне 3,86 гривен за 10 рублей.
    Гривны
    При закрытии межбанка курс гривны укрепился
    17:43 16.07.2015
    192Украина, экономика, катастрофа
    Согласно информации, торги по евро на межбанковском валютном рынке в четверг завершились в диапазоне 23,99-24,09 гривен/евро, по российскому рублю — 0,388-0,390 гривен/рубль.
    Доллары и гривны
    Межбанк закрылся долларом по 22,05-22,20 грн
    17:10 15.07.2015
    69Украина, экономика, катастрофа
    Согласно информации, торги по евро на межбанковском валютном рынке завершились на уровне 24,16-24,32 гривен/евро, по российскому рублю 0,388-0,390 гривен/рубль.
    Евро
    Еврогруппа оценивает финансовые потребности Греции в 86 млрд евро
    20:55 12.07.2015
    76Массовые беспорядки в Греции
    В проекте документа Еврогруппы по итогам встречи в Брюсселе говорится, что 7 миллиардов евро необходимы Греции до 20 июля и 12 миллиардов евро - до середины августа.
    Евро
    После референдума в Греции евро упал по отношению к доллару
    23:39 05.07.2015
    508Массовые беспорядки в Греции
    Согласно данным торгов, на 21.23 по киевскому времени евро стоил 1,0989 доллара. Как сообщается, на закрытии торгов в пятницу стоимость евро составляла 1,11 доллара.
    Национальный банк Украины
    НБУ установил курс доллара на уровне 21,13 грн/долл
    17:33 30.04.2015
    129Украина - шаг до дефолта
    Официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 2369,99 гривны за 100 евро. Курс российского рубля установлен на уровне 4.13 гривны за 10 рублей.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Рубль замедлил снижение к доллару и евро
    13:41 30.04.2015
    88
    Согласно информации, курс доллара расчетами "завтра" на 13.32 по киевскому времени повышался на 0,39 рубля - до 51,45 рубля, курс евро - на 0,8 рубля, до 57,56 рубля.
    Евро и доллары
    Доллар дешевеет по отношению к евро
    16:02 29.04.2015
    225
    Согласно информации, курс евро к доллару рос до 1,1067 доллара с 1,0983 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 118,92 иены со 118,87 иены за доллар на предыдущем закрытии.
    Евро. Архивное фото
    Запуск печатного станка не спасет Европу от экономического спада - эксперт
    12:18 02.02.2015
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    Как отметил эксперт, "если вы печатаете деньги, вы создаете "пузыри" на фондовом рынке и в ценах на недвижимость".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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