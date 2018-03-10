Если верить официальным сообщениям, то в Европе все супер, но экономический подъем наблюдается только в Германии. Евро для немцев очень недорогой, для Италии или Греции он слишком дорогой. Южные страны Европы пребывают в состоянии банкротства.
В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.32 вторника повышался на 0,58 рубля - до 75,95 рубля (уже подскакивал во вторник до 76 рублей), курс доллара - на 0,32 рубля, до 69,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".