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    рубль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Рублевые купюры
    РФ заинтересована в предсказуемом курсе рубля - премьер
    12:57 23.05.2015
    204
    По словам Медведева, не стоит поддаваться спекулятивным всплескам и трендам на валютном рынке. Правительство РФ приняло целый ряд решений для того, чтобы поддержать банковскую систему, промышленность и сельское хозяйство.
    Национальный банк Украины
    НБУ установил курс доллара на уровне 21,13 грн/долл
    17:33 30.04.2015
    129Украина - шаг до дефолта
    Официальный курс евро Национальный банк Украины установил на уровне 2369,99 гривны за 100 евро. Курс российского рубля установлен на уровне 4.13 гривны за 10 рублей.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Рубль замедлил снижение к доллару и евро
    13:41 30.04.2015
    88
    Согласно информации, курс доллара расчетами "завтра" на 13.32 по киевскому времени повышался на 0,39 рубля - до 51,45 рубля, курс евро - на 0,8 рубля, до 57,56 рубля.
    Доллары и рубли
    Рубль чувствует себя уверенно. Надолго ли?
    18:03 19.04.2015
    1867Новые санкции в отношении России.
    Осенью прошлого года рубль девальвировал наперегонки с гривной. Сейчас, в отличие от гривны, идет ревальвация курса рубля, и уже доллар на российских биржах с трудом удерживает позиции, которые слабеют с каждым днем.
    Доллары и рубли
    Эксперт назвал причины обвала рубля
    00:08 16.03.2015
    736Падение гривны и рубля
    По мнению эксперта, резкое обвальное падение рубля, которое наблюдалось в ноябре-декабре прошлого года, не является чисто объективным экономическим следствием падения цены на нефть.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Избыточного давления на рубль в январе не ожидается - Улюкаев
    05:09 27.12.2014
    141
    В середине декабря произошло резкое обрушение нацвалюты с примерно 50 до около 70 рублей, а на пике до 80. За предшествующие несколько месяцев нефть (основной российский экспортный товар) и вслед за ней рубль постепенно подешевели почти вдвое.
    Российские рубли
    Рубль усилил рост на заявлениях Минфина, евро уже ниже 80 руб
    10:34 17.12.2014
    619Падение гривны и рубля
    Минфин РФ в среду заявил, что считает рубль крайне недооцененным и начинает продажи своих валютных остатков на рынке.
    Деньги. Архивное фото
    Ослабление рубля - цена за "дестабилизацию" ситуации в Украине - Белый дом
    01:56 17.09.2014
    86Новые санкции в отношении России.
    "Это свидетельство того, что Россия платит цену за свои действия по дестабилизации обстановки в Украине", - заявил Эрнест, чье заявление распространила во вторник пресс-служба Белого дома.
    Деньги
    "ЛНР" намерена в перспективе заменить гривну рублем
    09:23 16.09.2014
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    По словам главы самопровозглашенной "ЛНР" Плотницкого, ему хотелось бы, "чтобы это был рубль, но здесь есть ряд вопросов, политических в том числе".
    Вице-премьер ДНР Андрей Пургин
    "ДНР" хочет ввести совместное хождение рубля и гривны
    17:52 12.06.2014
    347Спецоперация на востоке Украины
    Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" намерены ввести совместное хождение рубля и гривны, заявил вице-премьер "ДНР" Андрей Пургин.
    Российские рубли
    В "ДНР" предлагают перевести экономику Донбасса с гривны на рубль
    17:46 04.06.2014
    395Референдум на востоке Украины
    Киев выводит гривну из оборота экономики "ДНР", и спасти ее от остановки может "перезапуск" на базе российского рубля, заявил замминистра иностранных дел "ДНР" Борисов, выступая в Госдуме РФ.
    Вице-премьер Республики Крым Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: проблема дефицита российской мелочи в Крыму снята
    11:44 03.06.2014
    348Присоединение Крыма к РФ
    Проблема с дефицитом российской мелочи, возникшая в связи с переходом Крыма на рубль как единственную официальную валюту, снята, заявил РИА Новости первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
    Российские рубли
    Минфин РФ: оплата российского экспорта в рублях повлечет издержки
    07:44 13.05.2014
    63Санкции в отношении России_2014
    Требование оплаты российских товаров в рублях повлечет дополнительные издержки для экспортеров, но правительство должно пойти на эту меру, полагает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
    Народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев
    "Народный мэр" Славянска: Донецкий регион может перейти на рубль
    16:52 10.05.2014
    63Восстановление Славянска
    "Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев не исключает, что Донецкий регион со временем перейдет на расчеты в российских рублях.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: Крым полностью перейдет на рубли в течение месяца
    11:30 07.05.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Все безналичные операции в Крыму с 6 мая осуществляются только в рублях, наличная гривна будет в обороте еще около месяца, говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма со ссылкой на Рустама Темиргалиева.
    Российские рубли
    Более 200 подразделений банков России будут работать в Крыму - ЦБ РФ
    13:14 21.04.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Российские банки к концу апреля сформируют в Крыму сеть из свыше 200 подразделений, работающих с рублем, сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.
    Снятие наличных денег через банкоматы
    Крым полностью перейдет на рублевые расчеты за две-три недели - власти
    12:36 18.04.2014
    12Референдум в Крыму
    Правительство Крыма сообщило, что российский регион перейдет на рублевые расчеты за две-три недели, сообщается в микроблоге властей в Twitter.
    Деньги
    Власти Крыма пересмотрели коэффициент пересчета с гривны на рубль
    13:36 15.04.2014
    121Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма вновь понизили коэффициент перерасчета цен и тарифов с украинской гривны на российский рубль - до 2,8 с 3,1, сообщила РИА Новости министр экономического развития и торговли Крыма Светлана Верба.
    Российские рубли
    Рубль в начале дня продолжил слабеть
    09:35 09.04.2014
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    Курс рубля против бивалютной корзины в начале торгов продолжил снижаться, не сумев стабилизироваться после падения во вторник. Сохранение неопределенности вокруг развития ситуации на востоке Украины мешает рублю корректироваться вверх.
    Рубли
    Госсовет Крыма пересмотрел коэффициент перерасчета с гривны на рубль
    18:19 08.04.2014
    242Присоединение Крыма к РФ
    Государственный совет Крыма во вторник изменил коэффициент перерасчета украинской и российской валюты с 3,8 до 3,1 включительно.
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