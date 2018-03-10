По словам Медведева, не стоит поддаваться спекулятивным всплескам и трендам на валютном рынке. Правительство РФ приняло целый ряд решений для того, чтобы поддержать банковскую систему, промышленность и сельское хозяйство.
Осенью прошлого года рубль девальвировал наперегонки с гривной. Сейчас, в отличие от гривны, идет ревальвация курса рубля, и уже доллар на российских биржах с трудом удерживает позиции, которые слабеют с каждым днем.
В середине декабря произошло резкое обрушение нацвалюты с примерно 50 до около 70 рублей, а на пике до 80. За предшествующие несколько месяцев нефть (основной российский экспортный товар) и вслед за ней рубль постепенно подешевели почти вдвое.
Проблема с дефицитом российской мелочи, возникшая в связи с переходом Крыма на рубль как единственную официальную валюту, снята, заявил РИА Новости первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
Все безналичные операции в Крыму с 6 мая осуществляются только в рублях, наличная гривна будет в обороте еще около месяца, говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма со ссылкой на Рустама Темиргалиева.
Власти Крыма вновь понизили коэффициент перерасчета цен и тарифов с украинской гривны на российский рубль - до 2,8 с 3,1, сообщила РИА Новости министр экономического развития и торговли Крыма Светлана Верба.
Курс рубля против бивалютной корзины в начале торгов продолжил снижаться, не сумев стабилизироваться после падения во вторник. Сохранение неопределенности вокруг развития ситуации на востоке Украины мешает рублю корректироваться вверх.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".