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В середине декабря произошло резкое обрушение нацвалюты с примерно 50 до около 70 рублей, а на пике до 80. За предшествующие несколько месяцев нефть (основной российский экспортный товар) и вслед за ней рубль постепенно подешевели почти вдвое.