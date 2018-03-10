Советник российского президента Сергей Глазьев, вице-президент по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин и премьер Крыма Сергей Аксенов могут оказаться в украинском санкционном списке, сообщает газета "Коммерсант".
Решение Украины отказаться от закупок газа у "Газпрома" является лишь политической игрой, и вскоре оно будет пересмотрено, такое мнение выразил во вторник советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".