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    Сергей Глазьев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Сергей Глазьев
    Академия наук Украины лишила Глазьева ученого звания
    15:28 15.12.2016
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    Участники общего собрания Национальной академии наук Украины абсолютным большинством голосов приняли решение об исключении советника президента России Сергея Глазьева из состава академии.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    ГПУ объявила в государственный розыск советника президента РФ Глазьева
    19:31 03.10.2016
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    Как сообщили в ГПУ, советник президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Глазьев подозревается в покушении на территориальную целостность страны.
    Сергей Глазьев
    Советник Путина предрекает экономическую катастрофу в РФ
    08:55 07.04.2016
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    В созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает. Это путь к экономической катастрофе, считает советник Путина.
    Сергей Глазьев
    В РФ не исключает усиления экономических санкций Запада
    11:39 07.10.2014
    377Новые санкции в отношении России.
    Ранее канцлер ФРГ Меркель заявляла, что не видит изменений в российской позиции в отношении украинского конфликта.
    Сергей Аксенов
    Украинский список санкций может включать Аксенова, Глазьева, Рогозина - газета
    02:56 09.08.2014
    449Санкции в отношении России_2014
    Советник российского президента Сергей Глазьев, вице-президент по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин и премьер Крыма Сергей Аксенов могут оказаться в украинском санкционном списке, сообщает газета "Коммерсант".
    Сергей Глазьев
    Источник в Кремле: идеи Глазьева по Донбассу - его личное мнение
    17:57 10.06.2014
    406Отношения Украины и России
    Высказывания советника президента РФ Сергея Глазьева по ситуации в Украине и перспективам создания в Донбассе автономных платежных систем являются его личным мнением.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Донбасс имеет возможность создать свою автономную финсистему - Глазьев
    11:22 10.06.2014
    389
    Донбасс имеет прекрасную возможность создать свою автономную финансовую систему, и в Киеве это понимают, заявил во вторник советник президента РФ Сергей Глазьев.
    Сергей Глазьев
    Глазьев: Порошенко нужно прекратить спецоперацию в Украине
    15:31 28.05.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Петр Порошенко должен прекратить карательную операцию на востоке страны, чтобы разорвать "порочный круг беззакония", заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Вопрос уплаты долга за газ целиком зависит от позиции ЕС - Глазьев
    20:06 27.05.2014
    20Проблемы с оплатой российского газа
    Вопрос уплаты Украиной долга за газ целиком зависит от позиции Евросоюза по этой проблеме, заявил РИА Новости советник президента РФ Сергей Глазьев.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Глазьев: ЕС из-за санкций против России может потерять триллион евро
    19:17 04.04.2014
    16
    Потери Евросоюза в случае применения санкций в отношении России могут достичь триллиона евро, заявил советник российского президента Сергей Глазьев.
    Деньги
    Глазьев не рекомендует россиянам переводить сбережения в валюту
    10:59 04.03.2014
    12
    Советник президента Сергей Глазьев не рекомендует россиянам переводить свои сбережения из рублей в валюту, потому что "они могут их лишиться на неопределенный срок".
    Доллары
    Советник Путина: РФ в случае санкций против нее откажется от доллара
    10:49 04.03.2014
    8Санкции в отношении России_2014
    Россия в случае введения санкций со стороны США будет вынуждена уходить в другие валюты, создавать свою расчетно-платежную систему, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Глазьев: контакты РФ с Киевом возможны при возврате в правовое русло
    10:36 04.03.2014
    2Обострение ситуации в Крыму
    Контакты руководства РФ с нынешними властями в Украине возможны только в случае возвращения их в правовое русло, заявил советник президента Сергей Глазьев.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Глазьев: вопрос перечисления второго транша Киеву обсуждается
    11:51 13.02.2014
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    Вопрос о перечислении Россией второго транша финансовой помощи Украине в настоящее время обсуждается.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Глазьев: Запад провоцирует рост антироссийских настроений в Украине
    12:22 31.01.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Развитие событий в Украине во многом было спровоцировано США и другими членами НАТО, которые провоцируют рост антироссийских настроений в стране, считает советник президента России Сергей Глазьев.
    Сергей Глазьев
    Глазьев считает соглашение между РФ и Украиной дружественной помощью
    11:37 19.12.2013
    11
    Подписанное в Москве соглашение о снижении цены на газ, а также об инвестициях в украинскую экономику является актом дружественной помощи Киеву, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.
    Советник президента РФ Сергей Глазьев
    Глазьев назвал отказ Украины от закупок российского газа политигрой
    14:40 12.11.2013
    13Отказ Украины от закупок газа у "Газпрома"
    Решение Украины отказаться от закупок газа у "Газпрома" является лишь политической игрой, и вскоре оно будет пересмотрено, такое мнение выразил во вторник советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.
    Сергей Глазьев
    РФ запустит совместные проекты, если Киев не подпишет соглашения с ЕС
    10:09 10.11.2013
    9Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Москва запустит крупные совместные проекты, которые позволят повысить возможности украинской экономики, в случае если Киев не подпишет соглашение об ассоциации с Европейским союзом.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: соглашение об ассоциации с ЕС не нарушает договор о дружбе с РФ
    14:45 29.10.2013
    6
    Киев не считает нарушением договора о дружбе с Россией свое стремление заключить соглашение об ассоциации с ЕС, заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Сергей Глазьев
    Глазьев: Украину ждет дефолт, если она подпишет соглашение с ЕС
    18:45 17.10.2013
    91Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Какие последствия ждут Украину в экономической сфере в случае возможного подписания соглашения об ассоциации в ЕС рассказал в советник президента РФ Сергей Глазьев.
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