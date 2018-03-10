Большая часть украинских пограничников, которые находились на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик", либо примкнула к ополчению, либо покинула погранзаставы и уехала в центр страны.
Проблема с дефицитом российской мелочи, возникшая в связи с переходом Крыма на рубль как единственную официальную валюту, снята, заявил РИА Новости первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
Новый водопровод протяженностью около 200 километров построят в Крыму для водоснабжения юго-восточной части полуострова, сообщил журналистам первый заместитель председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
Все безналичные операции в Крыму с 6 мая осуществляются только в рублях, наличная гривна будет в обороте еще около месяца, говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма со ссылкой на Рустама Темиргалиева.
Американские санкции в отношении крымской компании "Черноморнефтегаз" - это элемент глобальной борьбы за контроль над энергетическими ресурсами, считает первый заместитель Председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
Санкции Евросоюза по отношению к крымским товарам не окажут серьезного влияния на экономику региона, поскольку экспорт крымских товаров в страны ЕС был незначительным, сообщил первый вице-премьер Крыма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".