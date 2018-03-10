наверх
10.03.201810:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Рустам Темиргалиев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Администрация Президента Украины
    Ряд крымских политиков попали под санкции Украины
    23:23 16.09.2015
    185Новые санкции в отношении России.
    В список, в частности, вошли председатель заксобрания Севастополя, исполняющий обязанности губернатора Алексей Чалый и экс-вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.
    Виктор Шокин
    Шокирующая активность генпрокурора Шокина
    16:22 18.02.2015
    1775
    Ударными темпами взялся за работу новоназначенный генпрокурор Украины Виктор Шокин. В его планы входит расследовать все резонансные дела в кратчайшие сроки.
    Рустам Темиргалиев
    Крым завершил первый этап интеграции в состав РФ - Темиргалиев
    10:14 10.06.2014
    162Присоединение Крыма к РФ
    Крым завершил первый этап переходного периода по интеграции в состав Российской Федерации: жители полуострова обеспечены зарплатами, пенсиями, электричеством, водой и продуктами.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: большинство пограничников в "ДНР" покинули заставы
    20:33 05.06.2014
    1274Спецоперация на востоке Украины
    Большая часть украинских пограничников, которые находились на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик", либо примкнула к ополчению, либо покинула погранзаставы и уехала в центр страны.
    Вице-премьер Республики Крым Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: проблема дефицита российской мелочи в Крыму снята
    11:44 03.06.2014
    348Присоединение Крыма к РФ
    Проблема с дефицитом российской мелочи, возникшая в связи с переходом Крыма на рубль как единственную официальную валюту, снята, заявил РИА Новости первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
    Виды Крыма
    Новый водопровод протянут в Крыму для снабжения водой
    15:18 21.05.2014
    104Присоединение Крыма к РФ
    Новый водопровод протяженностью около 200 километров построят в Крыму для водоснабжения юго-восточной части полуострова, сообщил журналистам первый заместитель председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: Крым полностью перейдет на рубли в течение месяца
    11:30 07.05.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Все безналичные операции в Крыму с 6 мая осуществляются только в рублях, наличная гривна будет в обороте еще около месяца, говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма со ссылкой на Рустама Темиргалиева.
    100 гривен
    Власти Крыма могут изменить коэффициент соотношения рубля к гривне
    17:26 14.04.2014
    61Присоединение Крыма к РФ
    Крымские власти могут пересмотреть коэффициент соотношения рубля к гривне из-за резкого падения украинской валюты, заявил вице-премьер региона Рустам Темиргалиев.
    Гривны
    Сроки хождения гривны сократят в Крыму, заявил Темиргалиев
    16:42 14.04.2014
    22Присоединение Крыма к РФ
    Крым собирается в кратчайшие сроки полностью перейти на рублевую систему взаиморасчетов, отказавшись от украинской гривны, сообщил Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: санкции США против "Черноморнефтегаза"- борьба за ресурсы
    15:23 12.04.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Американские санкции в отношении крымской компании "Черноморнефтегаз" - это элемент глобальной борьбы за контроль над энергетическими ресурсами, считает первый заместитель Председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
    Деньги
    Параллельное хождение рубля и гривны в Крыму может быть сокращено
    10:40 12.04.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Срок действия бивалютной системы в Крыму может быть сокращен из-за резкого падения курса гривны и возрастающей вероятности дефолта Украины, сообщил первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    СМИ: отделения по страхованию вкладов в Крыму заработают с 14 апреля
    09:40 11.04.2014
    24Присоединение Крыма к РФ
    Двадцать шесть отделений Агентства по страхованию вкладов в Крыму заработают с 14 апреля. Сейчас многие банки не выполняют обязательств перед вкладчиками.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: Крым не зависит от поставок товаров с Украины
    17:30 03.04.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Крым сможет длительное время обеспечивать себя товарами первой необходимости, даже если их поставки с Украины полностью прекратятся, заявил Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: в обороте в Крыма находится около 2 млрд рублей
    17:19 03.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Объем российских рублей, находящихся в обороте в Крыму, составляет 2 миллиарда, и эту сумму планируется увеличить как минимум в пять раз, сообщил Рустам Темиргалиев.
    Рубли
    Темиргалиев: выдача зарплат в рублях начнется в Крыму в пятницу
    17:05 03.04.2014
    1Присоединение Крыма к РФ
    Выдача зарплат в российских рублях начнется в Крыму в пятницу, сообщил Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Госсовет Крыма утвердит кандидатов от крымских татар в правительство
    10:42 01.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Государственный совет Крыма уже в среду утвердит кандидатов в правительство республики, выдвинутых Меджлисом крымских татар, заявил во вторник первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: девять мобильных электростанций переводят из Сочи в Крым
    12:57 24.03.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Девять крупных мобильных электростанций переводят в Крым из Сочи, они начнут действовать в течение 1,5 месяцев, заявил Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Крымские власти отметили ажиотаж при получении паспортов РФ
    12:57 24.03.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма констатируют "ажиотажный спрос" на российские паспорта, сообщил первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: санкции ЕС не окажут большого влияния на экономику Крыма
    12:19 24.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Санкции Евросоюза по отношению к крымским товарам не окажут серьезного влияния на экономику региона, поскольку экспорт крымских товаров в страны ЕС был незначительным, сообщил первый вице-премьер Крыма.
    Рустам Темиргалиев
    Власти Крыма намерены создать лагеря для беженцев из Украины
    12:13 24.03.2014
    44Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма собираются создавать лагеря для украинских беженцев, сообщил первый заместитель главы Совета министров республики Крым Рустам Темиргалиев.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации