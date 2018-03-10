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Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что долг Украины в 3 милрд долларов - вложения из Фонда национального благосостояния. От приостановки выплат возможен эффект, однако, по ее мнению, с точки зрения платежного баланса в целом не критичен.