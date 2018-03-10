Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что введенные ранее западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры РФ, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.
На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок "Ласточкино гнездо". На другой стороне - памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины Ивана Айвазовского "Русская эскадра на Севастопольском рейде".
ЦБ РФ в ближайшие месяцы представит альтернативную пенсионным накоплениям схему пенсионного обеспечения, при которой граждане имели бы возможность увеличить размер будущей пенсии, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Согласно данным ЦБ РФ, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на понедельник на 3,46 рубля, составив 75,43 рубля.
Как следует из данных Банка России, официальный курс евро к рублю вырос до 63,0822 рубля, курс доллара - до 57,2174 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на среду на 2 копейки.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что долг Украины в 3 милрд долларов - вложения из Фонда национального благосостояния. От приостановки выплат возможен эффект, однако, по ее мнению, с точки зрения платежного баланса в целом не критичен.
Осенью прошлого года рубль девальвировал наперегонки с гривной. Сейчас, в отличие от гривны, идет ревальвация курса рубля, и уже доллар на российских биржах с трудом удерживает позиции, которые слабеют с каждым днем.
Совет будет работать в связке с международными финансовыми организациями и регуляторами, в частности, с Европейским советом по системным рискам, Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".