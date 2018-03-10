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    Центральный Банк РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 88
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    Монета номиналом 2 рубля Город-герой Севастополь
    В России выпускают памятные монеты в честь Севастополя и Керчи
    17:22 18.04.2017
    124
    В рамках эмиссионной программы выпускаются монеты номиналом 2 рубля "Город-герой Керчь" и "Город-герой Севастополь". Тираж каждой монеты составит 5 миллионов штук.
    Здание Центрального банка РФ
    России больше не страшна угроза отключения от SWIFT - Центробанк РФ
    15:50 22.03.2017
    1246США - Россия: санкции преткновения
    Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что введенные ранее западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры РФ, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.
    Полиция РФ
    СК РФ провел выемку документов в офисе Центробанка - СМИ
    04:59 12.09.2016
    193
    По информации российских СМИ, выемка была связана с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия.
    Центральный банк России
    В России официальный курс доллара на пятницу - 83,59 руб, евро - 91,18 руб
    14:43 21.01.2016
    124Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,15 рубля - до 91,1814 рубля, курс доллара - на 4,13 рубля, до 83,5913 рубля.
    Здание Центрального банка РФ
    В РФ выпустят памятную банкноту, посвященную Крыму и Севастополю
    08:42 23.12.2015
    229
    На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок "Ласточкино гнездо". На другой стороне - памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины Ивана Айвазовского "Русская эскадра на Севастопольском рейде".
    Евро и флаг Европейского союза
    В РФ вырос официальный курс евро на выходные и понедельник
    12:25 13.11.2015
    82
    Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник выросла на 1,32 рубля, составив 68,9617 рубля.
    Евро. Архивное фото
    В России подорожали доллар и евро
    11:45 12.11.2015
    155
    Как следует из данных ЦБ РФ, стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 91,74 копейки, составив 67,6514 рубля.
    Российские пенсионеры. Архивное фото
    В России заморозили пенсионные накопления на 2016 г
    23:47 07.10.2015
    354
    ЦБ РФ в ближайшие месяцы представит альтернативную пенсионным накоплениям схему пенсионного обеспечения, при которой граждане имели бы возможность увеличить размер будущей пенсии, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
    Рубли
    В России официальный курс евро вырос до 77,13 руб
    14:31 14.09.2015
    289
    Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 11 копеек, составив 72,09 рубля.
    Российские рубли. Архивное фото
    Черный понедельник для рубля - что дальше?
    01:59 25.08.2015
    698
    Основным поводом для падения российского рубля стал, как полагают эксперты, обвал китайского фондового рынка, усиливший опасения по поводу состояния экономики Поднебесной.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Официальный курс евро в РФ на вторник - 81,15 руб
    14:47 24.08.2015
    225
    Согласно данным ЦБ РФ, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на понедельник на 3,46 рубля, составив 75,43 рубля.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    В России растет курс евро
    12:43 08.07.2015
    122
    Как следует из данных Банка России, официальный курс евро к рублю вырос до 63,0822 рубля, курс доллара - до 57,2174 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на среду на 2 копейки.
    Рублевые купюры
    Официальный курс евро в РФ на четверг вырос до 59,11 руб
    12:23 03.06.2015
    57
    Согласно данным Банка России, стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, по сравнению с показателем на среду выросла на 2 копейки, составив 55,78 рубля.
    Рубли и доллары
    Официальный курс евро в РФ на среду вырос до 58,6 руб
    12:24 02.06.2015
    78
    Как следует из данных Банка РФ, стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, по сравнению с показателем на вторник выросла на 74 копейки, составив 55,76 рубля.
    Эмблема Банка России
    Возможная приостановка выплат Украины по долгу не критична для РФ - ЦБ России
    09:29 21.05.2015
    403Украина - шаг до дефолта
    Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что долг Украины в 3 милрд долларов - вложения из Фонда национального благосостояния. От приостановки выплат возможен эффект, однако, по ее мнению, с точки зрения платежного баланса в целом не критичен.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Рубль замедлил снижение к доллару и евро
    13:41 30.04.2015
    88
    Согласно информации, курс доллара расчетами "завтра" на 13.32 по киевскому времени повышался на 0,39 рубля - до 51,45 рубля, курс евро - на 0,8 рубля, до 57,56 рубля.
    Доллары и рубли
    Рубль чувствует себя уверенно. Надолго ли?
    18:03 19.04.2015
    1867Новые санкции в отношении России.
    Осенью прошлого года рубль девальвировал наперегонки с гривной. Сейчас, в отличие от гривны, идет ревальвация курса рубля, и уже доллар на российских биржах с трудом удерживает позиции, которые слабеют с каждым днем.
    Гривны на фоне флага Украины
    Более 40 украинских банков ушло из Крыма за год
    23:07 03.04.2015
    566Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Крыму к апрелю этого года работают 422 банковских учреждения, в том числе одна кредитная организация и 13 филиалов.
    Гривны
    Совет по финансовой стабильности создан в Украине
    16:53 24.03.2015
    207Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Совет будет работать в связке с международными финансовыми организациями и регуляторами, в частности, с Европейским советом по системным рискам, Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком.
    Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
    Пик инфляции в РФ ожидается во втором квартале 2015 года
    07:16 02.02.2015
    233
    Как отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, существующая в стране инфляция сформировалась под воздействием "сильных одноразовых факторов".
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