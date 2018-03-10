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    MasterCard, Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Логотип MasterCard
    MasterCard выпустила кредитную карту, распознающую отпечатки пальцев
    17:48 21.04.2017
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    Как сообщили в корпорации MasterCard, что новые технологии распознавания отпечатков пальцев существенно повысят уровень безопасности.
    Логотип MasterCard
    Британские потребители подадут рекордный иск к MasterCard на $25 млрд
    23:46 06.07.2016
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    По словам представителей кампании за права потребителей, покупатели не знали о завышенной комиссии, которую MasterCard взимала с держателей карт при совершении ими покупок.
    Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
    MasterCard будет проводить внутрироссийские операции через НСПК
    17:31 12.01.2015
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    Как сообщает Банк Росси, данное соглашение было заключено 30 декабря 2014 года, и оно позволяет приступить к поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам MasterCard на процессинг в НСПК.
    Заседание глав государств стран-участниц Таможенного союза
    Страны Таможенного союза обсуждают возможность создания аналога SWIFT
    16:08 23.10.2014
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    По словам зампредседателя правления Национального банка Белоруссии Сергея Дубкова, РФ, Белоруссия и Казахстан на уровне Центробанков обсуждают возможность создания своего аналога международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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