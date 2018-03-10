Национальный банк Украины попытается выдерживать курс на конец этого года на уровне около 28,5 гривен за один доллар, если не будет серьезных подвижек в текущей системе координат, считает экономист Олег Устенко.
На Межбанковском валютном рынке курс доллара продолжает расти. НБУ провел аукцион по продаже доллара, но это не сильно снизило курс. Глава регулятора Валерия Гонтарева заявила, что виноваты в падении гривны СМИ.
Как сообщается, курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США снижался на 0,50%, до 97,91 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0960 доллара с 1,0913 доллара за евро днем ранее.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, курс доллара вырастет почти в три раза, если парламент не примет законопроект о государственном бюджете на 2016 год и пакет проектов, необходимых для проведения налоговой реформы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".