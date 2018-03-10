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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Криптовалюта биткойн
    Биткоин провалился ниже $9 тыс
    02:57 10.03.2018
    129Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Обвал биткоина произошел на фоне закрытия двух бирж в Японии. Руководитель биржи Bit Station был обвинен в мошенничестве, что повлияло на решение регуляторов.
    Гривны
    Гривна резко пошла вниз на межбанке
    12:29 16.02.2018
    897Курс гривны летит в пропасть
    На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,98-27,02 гривны; евро - 33,80-33,85 гривны; российский рубль - 0,4788-0,4801 гривны.
    Криптовалюта биткойн
    Инвестиции в криптовалюты достигли $631 млрд
    08:17 19.12.2017
    256
    Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 631,3 миллиарда долларов, увеличившись за сутки примерно на 6,5%, с уровня около 590 миллиардов долларов днем ранее.
    Денежные купюры гривны Украины
    Нацбанк опустил гривну сразу на 23 копейки к доллару
    08:01 19.12.2017
    1231Курс гривны летит в пропасть
    Курс гривны к доллару снизился на 23 копейки – с 27,64 до 27,87 грн за доллар США. Гривна к евро подешевела на 25 копеек – с 32,63 до 32,88 грн за евро.
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин резко поднялся в цене, превысив $11 тысяч
    14:50 29.11.2017
    663Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По состоянию на 13:30 по киевскому времени курс Bitcoin составлял 11 072 доллара за одну монету. Таким образом, стоимость криптовалюты всего лишь за сутки выросла на 1 тысячу долларов.
    Криптовалюта биткойн
    Курс биткоина рухнул на тысячу долларов менее чем за двое суток
    18:12 10.11.2017
    1283
    По информации диллеров криптовалют на 15:50, минимальная стоимость биткоина 10 ноября составила 6721 долларов. При этом 8 ноября биткоин преодолел отметку в 7880 долларов.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Устенко: Нацбанк просчитался
    14:32 04.09.2017
    1609
    Национальный банк Украины попытается выдерживать курс на конец этого года на уровне около 28,5 гривен за один доллар, если не будет серьезных подвижек в текущей системе координат, считает экономист Олег Устенко.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Нацбанк сохранил курс доллара и евро
    08:28 22.08.2017
    185
    Согласно данным регулятора, курс евро установлен на вторник на уровне 2992,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,302 грн за 10 рублей, доллара - 2544,31 грн за 100 долларов.
    Эрик Найман
    Найман: курс гривны ждет крутое пике осенью
    15:46 27.03.2017
    5950Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует плавное снижение курса гривны в направлении к отметке 30 гривен за доллар осенью.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Торговая война между США и Китаем повлияет на курс доллара – Охрименко
    18:00 18.12.2016
    1442
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что экономика США не может без Китая, как и экономика Китая не может без США.
    Юрий Товстенко
    "Гривна будет мягко девальвировать". Эксперт о курсе доллара в 2017 году
    17:18 24.10.2016
    3802Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Финансовый эксперт Юрий Товстенко в эфире Голоса Столицы спрогнозировал курс валют на 2017 год и пояснил, почему доллар уже не опустится до уровня 15 гривен.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман прокомментировал снижение курса гривны
    19:09 03.09.2016
    3376Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам в Виннице, никаких рыночных оснований для того, чтобы украинская валюта была обесценена, сегодня нет.
    Нацбанк Украины
    На праздники НБУ отпустил гривну немного
    20:21 29.04.2016
    479Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Курс евро на среду, 4 мая, установлен на отметке 2873,66 грн за 100 евро, российского рубля — 3,917 грн за десять рублей, курс доллара - на уровне 2520,09 грн за 100 долларов.
    Экономика
    Ротации в Кабмине дестабилизируют экономику и влияют на гривну - эксперт
    16:43 06.02.2016
    554Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что политические скандалы провоцируют панику на рынке валют. Это заявление прокомментировал аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.
    Денежные купюры
    Доллар на "черном" рынке перевалил за 27 гривен
    16:03 18.01.2016
    3911Экономика кризисного времени: 2015-2016
    На Межбанковском валютном рынке курс доллара продолжает расти. НБУ провел аукцион по продаже доллара, но это не сильно снизило курс. Глава регулятора Валерия Гонтарева заявила, что виноваты в падении гривны СМИ.
    Антон Силуанов. Архивное фото
    В РФ рассказали, чего ожидать от курса рубля
    21:04 17.01.2016
    789
    Согласно информации министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, если и будут изменения курса как в одну, так и в другую сторону, они не будут существенными.
    Доллары. Архивное фото
    Доллар дешевеет к иене и евро перед рождественскими праздниками
    21:49 24.12.2015
    127
    Как сообщается, курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США снижался на 0,50%, до 97,91 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0960 доллара с 1,0913 доллара за евро днем ранее.
    Национальный банк Украины
    Курс валют НБУ: доллар - 23,55 грн, евро - 25,51 грн
    17:33 18.12.2015
    485
    Согласно информации на сайте Национального банка Украины, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2551,48 за 100 евро, курс российского рубля — 3,30 грн за 10 рублей.
    Доллары и гривны
    Аваков не исключает, что доллар в марте будет по 70 грн
    18:52 12.12.2015
    4133Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, курс доллара вырастет почти в три раза, если парламент не примет законопроект о государственном бюджете на 2016 год и пакет проектов, необходимых для проведения налоговой реформы.
    Национальный банк Украины
    НБУ установил курс доллара на уровне 21,27 грн/долл
    18:22 07.10.2015
    187Экономический кризис
    По информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины, курс евро установлен на отметке 2396,29 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,39 гривны за 10 рублей.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Гривны
    Гривна резко пошла вниз на межбанке
    12:29 16.02.2018
    897
    На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,98-27,02 гривны; евро - 33,80-33,85 гривны; российский рубль - 0,4788-0,4801 гривны.
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин провалился ниже $9 тыс
    02:57 10.03.2018
    129
    Обвал биткоина произошел на фоне закрытия двух бирж в Японии. Руководитель биржи Bit Station был обвинен в мошенничестве, что повлияло на решение регуляторов.
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