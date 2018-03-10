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    Жан-Мари Ле Пен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Лидер политической партии Франции Национальный фронт Ле Пен
    Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета
    15:21 15.06.2017
    250Макрон - новый президент Франции
    Европарламент поручил председателю довести постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самой Марин Ле Пена.
    Жан-Мари Ле Пен
    Отца Ле Пен лишили депутатского иммунитета за "разжигание ненависти"
    15:22 14.06.2017
    106
    Ле Пена уже в четвертый раз лишают парламентского иммунитета в Европарламенте с 1984 года. Некорректные высказывания политика также послужили причиной его исключения из партии.
    Жан-Мари Ле Пен
    Отец Ле Пен назвал причину ее поражения на выборах
    07:08 08.05.2017
    526Макрон - новый президент Франции
    По мнению основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена, его дочь проиграла, так как настаивала на том, что Франции необходимо покинуть зону евро и Европейский союз.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Ле Пен назвала евро обузой для Франции
    01:46 30.04.2017
    342Макрон - новый президент Франции
    В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.
    Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Евгений Пашенцев
    Пашенцев о феномене Трампа, популярности Ле Пен и глобальной интеграции
    10:34 27.04.2017
    498
    Курс России не противоречит и не угрожает национальным интересам США, но несет явную угрозу имперским амбициям наиболее реакционных и агрессивных элементов финансовой и военно-политической элиты Штатов, считает Евгений Пашенцев.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней
    02:55 24.04.2017
    120Макрон - новый президент Франции
    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции 
    02:47 24.04.2017
    656Макрон - новый президент Франции
    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Президентские выборы во Франции:последние дебаты о политике антитеррора. Видео
    Президентские выборы во Франции: дебаты кандидатов о политике антитеррора 
    02:45 22.04.2017
    243Макрон - новый президент Франции
    Участвующие в президентских выборах во Франции кандидаты выразили свои позиции по горячим следам после теракта на Елисейских полях в центре Парижа.
    В Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен
    Активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен 
    12:22 18.04.2017
    328
    Две полуобнаженные активистки движения Femen попытались прорваться на сцену концертного зала в Париже во время выступления лидера партии "Национальный фронт", кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Марин Ле Пен выступила за выход Франции из НАТО и Евросоюза
    12:57 24.12.2016
    632
    Ле Пен подтвердила планы участвовать в президентских выборах во Франции: "Frexit будет частью моей политики". Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента.
    Жан-Мари Ле Пен
    Основатель "Национального фронта" Ле Пен предрек дочери проигрыш на выборах
    03:54 02.05.2016
    86
    По словам основателя французской партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена, кандидат от "Национального фронта" проиграет во втором раунде или в первом.
    Жан-Мари Ле Пен
    Жан-Мари Ле Пен потребовал 2 млн евро моральной компенсации
    21:27 14.10.2015
    201
    Высказывание Ле Пена-отца спровоцировало скандал внутри партии, который послужил одной из причин для приостановления членства основателя партии в Нацфронте.
    Жан-Мари Ле Пен
    Жан-Мари Ле Пен заявил о создании новой партии - СМИ
    06:48 06.09.2015
    89
    Новая организация будет называться "Сине-бело-красное объединение" в честь цветов французского флага. Ле Пен сообщил своим сторонникам о создании партии в субботу в одном из ресторанов Марселя.
    Жан-Мари Ле Пен
    Жан-Мари Ле Пен исключен из партии "Национальный фронт"
    22:52 20.08.2015
    275
    Сообщается, что "по итогам заседания сегодня днем исполнительное бюро FN, собравшееся в формате дисциплинарной комиссии, необходимым большинством приняло решение об исключении Жан-Мари Ле Пена из рядов "Национального фронта".
    Жан-Мари Ле Пен
    Под Парижем загорелся дом Ле Пена
    15:33 26.01.2015
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    В доме лидера французского Национального фронта произошел пожар. Евродепутат Жан-Мари Ле Пен при возгорании не пострадал, хотя и находился дома.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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