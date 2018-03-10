В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.
Курс России не противоречит и не угрожает национальным интересам США, но несет явную угрозу имперским амбициям наиболее реакционных и агрессивных элементов финансовой и военно-политической элиты Штатов, считает Евгений Пашенцев.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
Две полуобнаженные активистки движения Femen попытались прорваться на сцену концертного зала в Париже во время выступления лидера партии "Национальный фронт", кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.
Сообщается, что "по итогам заседания сегодня днем исполнительное бюро FN, собравшееся в формате дисциплинарной комиссии, необходимым большинством приняло решение об исключении Жан-Мари Ле Пена из рядов "Национального фронта".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".