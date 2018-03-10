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    Франсуа Фийон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
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    Выбывший кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон отказался от права вести борьбу на парламентских выборах
    20:41 24.04.2017
    154Макрон - новый президент Франции
    По словам выбывшего из президентской гонки кандидата от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьера Франции Франсуа Фийона, у него больше нет права вести парламентскую борьбу вместе со своей партией.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции 
    02:47 24.04.2017
    656Макрон - новый президент Франции
    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон признал свое поражение на выборах во Франции
    23:21 23.04.2017
    307Макрон - новый президент Франции
    Согласно заявлению экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, во втором туре он поддержит экс-министра экономики, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.
    Президентские выборы во Франции:последние дебаты о политике антитеррора. Видео
    Президентские выборы во Франции: дебаты кандидатов о политике антитеррора 
    02:45 22.04.2017
    243Макрон - новый президент Франции
    Участвующие в президентских выборах во Франции кандидаты выразили свои позиции по горячим следам после теракта на Елисейских полях в центре Парижа.
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов. Эксперт анализирует расклад кандидатов
    17:42 21.04.2017
    765Макрон - новый президент Франции
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов заявил в эфире "ГС", что преступность накануне выборов во Франции усиливает позиции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, которые продвигают жесткую миграционную политику.
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Стрельба в Париже. Ле Пен и Фийон отменили запланированные поездки
    04:22 21.04.2017
    300Макрон - новый президент Франции
    Франсуа Фийон в пятницу намеревался собрать часть своей команды в Шамони, а Ле Пен должна была направиться в департамент Сона и Луара. Решения были приняты после перестрелки в центре Парижа.
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
    Вскрылся новый обман Фийона
    08:39 11.04.2017
    468
    По данным СМИ, о новом обмане узнали при расследовании фиктивного трудоустройства супруги Франсуа Фийона. В действительности Пенелопа была трудоустроена и получала средства с 1982 года, а не с 1986 года.
    Франсуа Фийона обсыпали мукой
    Фийона перед встречей с избирателями в Страсбурге обсыпали мукой
    00:44 07.04.2017
    51
    Кандидат в президенты и бывший премьер-министр Франции, окруженный толпой, зашел в зал и здоровался со сторонниками, когда к нему приблизился молодой человек и высыпал в лицо экс-премьеру муку.
    Митинг в Париже. Архивное фото
    Купите себе немного кандидата в президенты Франции
    10:02 04.04.2017
    132Макрон - новый президент Франции
    Согласно обнародованным данным опроса компании OpinionWay, в первом туре голосования Марин Ле Пен наберет 25% голосов избирателей.
    Жена кандидата на поста президента Франции Франсуа Фийона Пенелопа Фийон
    Супруге Фийона предъявили обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве
    23:46 28.03.2017
    48
    По данным СМИ, Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в соучастии и сокрытии хищения государственных средств. Ей также предъявлены обвинения в злоупотреблении общественным имуществом.
    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    Коррупция и борьба с ней: скандал и отставка главы МВД Франции
    07:10 22.03.2017
    154
    Стало известно, что две дочери главы МВД Франции, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции и заработали около 55 тысяч евро на двоих.
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Во Франции расширили дело в отношении Фийона - СМИ
    21:46 21.03.2017
    103
    По данным СМИ, национальная финансовая прокуратура Франции дала письменное распоряжение расширить расследование за счет дополнительного пункта, касающегося "торговли влиянием".
    Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
    Фийон, говоря о Крыме, напомнил о ситуации с Косово
    01:34 21.03.2017
    693
    Кандидат на пост президента Франсуа Фийон, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что "есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой".
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Навстречу выборам. Фийон утвержден политкомитетом партии "Республиканцы"
    09:52 07.03.2017
    70
    Фийону нужно оперативно обновить свой штаб, так как проведение кампании в регионах без поддержки избранных представителей "Республиканцев" на местах представляется довольно затруднительным.
    Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
    "Республиканцы" Франции утвердили Фийона кандидатом в президенты
    02:31 07.03.2017
    58
    Глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше заявил, что политический комитет оппозиционной партии "Республиканцы" после широкого обмена мнениями единогласно обновил поддержку Франсуа Фийона.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон заявил, что не будет отказываться от участия в выборах
    22:17 05.03.2017
    74
    Как заявил Франсуа Фийон, он был демократически избран кандидатом и получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. По его словам, ни у кого нет власти, чтобы принудить его отказаться от участия в выборах.
    Франсуа Фийон. Архивное фото
    Более 70% французов хотят, чтобы Фийон вышел из президентской гонки
    02:12 05.03.2017
    83
    Согласно опросу компании Ifop, 71% французских избирателей хотят, чтобы Фийон отказался от борьбы за президентство. Его рейтинг снижается на фоне продолжающегося расследования о причастности экс-премьера к растрате госсредств.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Полиция провела обыск в доме экс-премьера Франции Фийона
    02:38 03.03.2017
    54
    Обыск прошел в четверг в парижском доме четы по распоряжению судебных следователей, которым 24 февраля было поручено провести расширенное расследование по делу о "присвоении госсредств".
    Франсуа Фийон
    Франция: Фийон ждет обвинений, но от выборов не откажется
    08:47 02.03.2017
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    Кандидат в президенты Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон ждет официальных обвинений в растрате государственных средств, однако не намерен выходить из президентской гонки.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Рейтинг Макрона растет на боязни французов радикальных перемен - эксперт
    20:22 01.03.2017
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    Политолог-международник Олег Волошин в эфире "ГС" отметил, что Макрон ассоциируется у французов с "добрыми переменами", в отличие от Марин Ле Пен, высказывания которой, тем не менее, не оторваны от реальности.
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