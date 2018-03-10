По словам выбывшего из президентской гонки кандидата от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьера Франции Франсуа Фийона, у него больше нет права вести парламентскую борьбу вместе со своей партией.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
Согласно заявлению экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, во втором туре он поддержит экс-министра экономики, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.
Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов заявил в эфире "ГС", что преступность накануне выборов во Франции усиливает позиции Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, которые продвигают жесткую миграционную политику.
По данным СМИ, о новом обмане узнали при расследовании фиктивного трудоустройства супруги Франсуа Фийона. В действительности Пенелопа была трудоустроена и получала средства с 1982 года, а не с 1986 года.
Глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше заявил, что политический комитет оппозиционной партии "Республиканцы" после широкого обмена мнениями единогласно обновил поддержку Франсуа Фийона.
Как заявил Франсуа Фийон, он был демократически избран кандидатом и получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. По его словам, ни у кого нет власти, чтобы принудить его отказаться от участия в выборах.
Согласно опросу компании Ifop, 71% французских избирателей хотят, чтобы Фийон отказался от борьбы за президентство. Его рейтинг снижается на фоне продолжающегося расследования о причастности экс-премьера к растрате госсредств.
Кандидат в президенты Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон ждет официальных обвинений в растрате государственных средств, однако не намерен выходить из президентской гонки.
Политолог-международник Олег Волошин в эфире "ГС" отметил, что Макрон ассоциируется у французов с "добрыми переменами", в отличие от Марин Ле Пен, высказывания которой, тем не менее, не оторваны от реальности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".