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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Нефть дешевеет после роста цен более чем на 5% накануне
    08:49 17.09.2015
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    Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,15% - до 49,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI - на 0,02%, до 47,19 доллара за баррель.
    Евро и доллары
    Доллар дешевеет по отношению к евро
    16:02 29.04.2015
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    Согласно информации, курс евро к доллару рос до 1,1067 доллара с 1,0983 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 118,92 иены со 118,87 иены за доллар на предыдущем закрытии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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