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    рубль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Российский рубль перешел к росту на коррекции рынка нефти вверх
    15:08 27.01.2016
    438Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Минфин РФ проводит два аукциона по размещению двух выпусков ОФЗ на 30 миллиардов рублей. По итогам первого аукциона спрос оказался относительно высоким, а Минфин не стал давать премию к рынку. Это также поддержало рубль, говорят эксперты.
    Доллары и рубли
    Российский рубль уступил еще один рубеж вслед за нефтью, доллар уже по 82 руб
    19:27 20.01.2016
    286Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Доллар превысил отметку 82 рубля, обновив исторический максимум, евро закрепляется выше 89 рублей впервые с декабря 2014 года. Это наихудшая динамика рубля за несколько месяцев.
    Антон Силуанов. Архивное фото
    В РФ рассказали, чего ожидать от курса рубля
    21:04 17.01.2016
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    Согласно информации министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, если и будут изменения курса как в одну, так и в другую сторону, они не будут существенными.
    Деньги. Архивное фото
    Рубль ускорил снижение на дешевеющей нефти - доллар по 66 руб
    15:15 12.11.2015
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    Курс доллара расчетами "завтра" на 15:02 повышался на 0,58 рубля - до 66 рублей, курс евро рос на 0,51 рубля, до 70,81 рубля. В ходе торгов доллар уже поднимался до 66,06 рубля - максимума со 2 октября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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