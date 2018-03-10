Минфин РФ проводит два аукциона по размещению двух выпусков ОФЗ на 30 миллиардов рублей. По итогам первого аукциона спрос оказался относительно высоким, а Минфин не стал давать премию к рынку. Это также поддержало рубль, говорят эксперты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:02 повышался на 0,58 рубля - до 66 рублей, курс евро рос на 0,51 рубля, до 70,81 рубля. В ходе торгов доллар уже поднимался до 66,06 рубля - максимума со 2 октября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".