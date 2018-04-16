В Николаеве борщ стал уже деликатесом, а у вас?

РИА Новости Украина

Традиционно корреспонденты издания "Новости-N" изучают цены на николаевских рынках. Они инспектировали стоимость наиболее востребованных продуктов и как обычно, "готовили борщ", подсчитав потом, насколько затратным окажется традиционное украинское блюдо для хозяюшек в Николаеве.

Последний рейд по рынкам был достаточно давно – в январе 2017 года. Но все же предлагаем сравнить, насколько изменились цены за прошедшее время: получилось интересно, но немного грустно.

Мясо

Несмотря на то что предпраздничный пасхальный скачок цен на "шашлычное" мясо остался позади, и по 200 гривен за килограмм свиную шею уже не продают, по крайне мере, до "маевки", ценами мясной павильон Центрального рынка все равно не радует.

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Среди недели свиную шею можно купить за 150 грн/кг, а год назад ее продавали по 80-90 грн/кг, и казалось, что это очень дорого. Еще один серьезный ценовой скачок вверх совершила синая мякоть, которая подорожали примерно в два раза и сейчас стоит 140 грн/кг. А вот за свиные ребра нужно будет отдать всего на 5-10 гривен больше, чем год назад – сегодня их цена стартует от 80 грн/кг.

Стоимость мякоти говядины составляет на сегодняшний день 150-160 грн/кг, и здесь подорожание составило примерно 20%. Мякоть на кости – 130 грн/кг (против 95 грн/кг в минувшем году), ребрышки – 80-85 грн (55-60 грн/кг зимой 2017-го).

novosti-n.org Мясо на рынке Николаева

В таком же диапазоне и цены на телятину.

Куриное филе предлагают купить за 95 грн/кг (против 70 гривен за кило в январе 2017), бедра – 70 грн/кг (ранее – 52 грн/кг).

Целую курицу можно купить за 80 грн/кг.

Молочная продукция

А вот цены на молочную продукцию за год практически не изменились. Домашнее молоко по-прежнему можно купить за 15 грн/л, творог – за 35-40 грн/кг. На 5 гривен возросла стоимость сметаны сливок, и теперь стоят 35 и 45 гривен за пол литра соответственно.

Бакалея

Тенденция, которая не может не радовать: за прошедший год значительно подешевела гречка, и стоит на сегодняшний день 19 грн/кг (против 32 грн/кг в январе 2017 года), а вот рис немного подорожал – теперь цены на него в зависимости от сорта начинаются от 18 грн/кг, а заканчиваются на отметке в 30грн/кг, в то время как год назад "высшей" точкой была цена в 25 грн/кг.

Ячневую, кукурузную и пшеничную крупы николаевцам предлагают за 8-9 грн/кг. Килограмм макаронных изделий можно купить за 12-17 грн/кг.

Десяток "фабричных" яиц обойдется в 25-30 грн за десяток. Стоимость домашних яиц – 40-45 грн за десяток.

novosti-n.org Продукты питания на рынке Николаева

Овощи и фрукты

Павильон с овощами и фруктами порадовал не только буйством красок на прилавках, но и ценами. Стоимость картофеля осталась на прежнем уровне и составляет 9 грн/кг, а вот цена на капусту выросла вдвое – 12 грн/кг, как и на морковь и свеклу – 18-20 грн/кг (против 10 грн/кг). Лук вырос в цене на 2 грн: его продают за 10 грн/кг. Помидоры и огурцы находятся примерно в том же ценовом диапазоне и стоят 60-90 грн/кг. Болгарский перец немного подешевел и стоит 90 грн/кг.

Наименьшая цена на зелень составляет всего 5 грн за пучок, максимальная – 30 грн/пучок, салат можно приобрести за 20 гривен, шпинат – за 15 гривен, щавель – за 10 грн.

В этом году немного позже обычного появилась в лотках и любимая многими редиска. Ее цена – 75 грн/кг.

Стоимость фруктов в среднем выросла на 5-7 гривен: цена на бананы составляет от 35 грн/кг (было 28 грн/кг), на яблоки – от 25 грн за кило (год назад цена составляла 18 грн/кг). Апельсины, мандарины, лимоны, в зависимости от сорта и качества, продают по цене от 35 грн/кг. А вот груши предлагают покупать за 70 грн/кг – на целых 30 грн дороже.

Борщ

В завершение, традиционно "готовим" борщ. Для его приготовления понадобится 500 г капусты (6 грн), 600 г картофеля (4,9 грн), 400 г помидоров (24 грн), 300 г свеклы (5,4 грн), 200 г моркови (3,6 грн), 200 г лука (2 грн), 700 г свиных ребер (56 грн.).

Таким образом в апреле-2018 борщ обойдется в 101,9 грн, что на 15,7 грн дороже, нежели аналогичный набор продуктов для борща год назад.