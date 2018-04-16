наверх
16.04.201809:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.12+ 0.14
  • EUR32.18+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    В Николаеве борщ стал уже деликатесом, а у вас?

    (обновлено: )33033
    Предпасхальный ценовой скачок уже позади, но цены все равно не радуют покупателей. В апреле 2018 года борщ обойдется на 15% дороже, чем аналогичный набор продуктов год назад.
    Овощи на рынке
    novosti-n.org

    РИА Новости Украина

    Традиционно корреспонденты издания "Новости-N" изучают цены на николаевских рынках. Они инспектировали стоимость наиболее востребованных продуктов и как обычно, "готовили борщ", подсчитав потом, насколько затратным окажется традиционное украинское блюдо для хозяюшек в Николаеве. 

    Последний рейд по рынкам был достаточно давно – в январе 2017 года. Но все же предлагаем сравнить, насколько изменились цены за прошедшее время: получилось интересно, но немного грустно.

    Мясо

    Овощи на рынке. Архивное фото
    УНИАН
    Из Днепра. Госконтроль за продуктами вернулся, жди роста цен

    Несмотря на то что предпраздничный пасхальный скачок цен на "шашлычное" мясо остался позади, и по 200 гривен за килограмм свиную шею уже не продают, по крайне мере, до "маевки", ценами мясной павильон Центрального рынка все равно не радует. 

    Читайте также: 100 грамм филе. Мясо стало на вес золота

    Среди недели свиную шею можно купить за 150 грн/кг, а год назад ее продавали по 80-90 грн/кг, и казалось, что это очень дорого. Еще один серьезный ценовой скачок вверх совершила синая мякоть, которая подорожали примерно в два раза и сейчас стоит 140 грн/кг. А вот за свиные ребра нужно будет отдать всего на 5-10 гривен больше, чем год назад – сегодня их цена стартует от 80 грн/кг.

    Стоимость мякоти говядины составляет на сегодняшний день 150-160 грн/кг, и здесь подорожание составило примерно 20%. Мякоть на кости – 130 грн/кг (против 95 грн/кг в минувшем году), ребрышки – 80-85 грн (55-60 грн/кг зимой 2017-го).

    novosti-n.org
    Мясо на рынке Николаева

    В таком же диапазоне и цены на телятину.

    Куриное филе предлагают купить за 95 грн/кг (против 70 гривен за кило в январе 2017), бедра – 70 грн/кг (ранее – 52 грн/кг).

    Целую курицу можно купить за 80 грн/кг.

    Молочная продукция

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бди! В Украине каждый второй продукт контрафактный

    А вот цены на молочную продукцию за год практически не изменились. Домашнее молоко по-прежнему можно купить за 15 грн/л, творог – за 35-40 грн/кг. На 5 гривен возросла стоимость сметаны сливок, и теперь стоят 35 и 45 гривен за пол литра соответственно.

    Бакалея

    Тенденция, которая не может не радовать: за прошедший год значительно подешевела гречка, и стоит на сегодняшний день 19 грн/кг (против 32 грн/кг в январе 2017 года), а вот рис немного подорожал – теперь цены на него в зависимости от сорта начинаются от 18 грн/кг, а заканчиваются на отметке в 30грн/кг, в то время как год назад "высшей" точкой была цена в 25 грн/кг.

    Ячневую, кукурузную и пшеничную крупы николаевцам предлагают за 8-9 грн/кг. Килограмм макаронных изделий можно купить за 12-17 грн/кг.

    Десяток "фабричных" яиц обойдется в 25-30 грн за десяток. Стоимость домашних яиц – 40-45 грн за десяток.

    novosti-n.org
    Продукты питания на рынке Николаева

    Овощи и фрукты

    Павильон с овощами и фруктами порадовал не только буйством красок на прилавках, но и ценами. Стоимость картофеля осталась на прежнем уровне и составляет 9 грн/кг, а вот цена на капусту выросла вдвое – 12 грн/кг, как и на морковь и свеклу – 18-20 грн/кг (против 10 грн/кг). Лук вырос в цене на 2 грн: его продают за 10 грн/кг. Помидоры и огурцы находятся примерно в том же ценовом диапазоне и стоят 60-90 грн/кг. Болгарский перец немного подешевел и стоит 90 грн/кг.

    Наименьшая цена на зелень составляет всего 5 грн за пучок, максимальная – 30 грн/пучок, салат можно приобрести за 20 гривен, шпинат – за 15 гривен, щавель – за 10 грн.

    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
    REUTERS Gleb Garanich
    Вы тоже заметили, что зарплаты хватает только на еду

    В этом году немного позже обычного появилась в лотках и любимая многими редиска. Ее цена – 75 грн/кг.

    Стоимость фруктов в среднем выросла на 5-7 гривен: цена на бананы составляет от 35 грн/кг (было 28 грн/кг), на яблоки – от 25 грн за кило (год назад цена составляла 18 грн/кг). Апельсины, мандарины, лимоны, в зависимости от сорта и качества, продают по цене от 35 грн/кг. А вот груши предлагают покупать за 70 грн/кг – на целых 30 грн дороже.

    Борщ

    В завершение, традиционно "готовим" борщ. Для его приготовления понадобится 500 г капусты (6 грн), 600 г картофеля (4,9 грн), 400 г помидоров (24 грн), 300 г свеклы (5,4 грн), 200 г моркови (3,6 грн), 200 г лука (2 грн), 700 г свиных ребер (56 грн.).

    Таким образом в апреле-2018 борщ обойдется в 101,9 грн, что на 15,7 грн дороже, нежели аналогичный набор продуктов для борща год назад.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство