Из Ивано-Франковска: одна беда с этими опорными школами

РИА Новости Украина

В рамках децентрализации в Украине начали создавать опорные школы. На Прикарпатье появилось уже шесть таких заведений. Но по сравнению с другими областями – это очень мало, пишет Ирина Гаврилюк.

Чиновники утверждают, что эти изменения – прогрессивные и пойдут только на пользу детям. Но далеко не все понимают, что же это такое — опорные школы.

Индивидуальное – не всегда хорошо

Как рассказал директор департамента образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА Виктор Кимакович, в области есть районы, у которых есть проблемы с плотностью населения. Соответственно, там есть много малокомплектных школ. Некоторые думают, что в таких школах дают качественные знания, потому что учитель работает с несколькими учениками, а не с большими классами, но реальность – другая.

"Если в классе – до пяти детей, то это считается индивидуальным обучением. Если более пяти – это уже якобы полноценный класс, – объясняет Кимакович. – С одной стороны, выглядит классно, потому что это как репетиторство. Но, как показывает статистика, дети с индивидуальным обучением показывают очень низкий уровень сдачи ВНО. Это связано со многими факторами, основные – отсутствие конкуренции и неумение работать в команде. Мы уже даже не говорим о том, что материально-техническая база в таких школах не обновлялась 20-30 лет".

Чтобы улучшить качество образования, министерство регионального развития и министерство образования предложили создать опорные школы, привязав их к территориальным общинам.

По идее, опорной может стать самая большая, самая мощная школа в определенной местности. Такие еще называют "hub school" – то есть центральная. Там должно учиться не менее 360 учеников, и не только свои, но и дети из других сел и городков. Это даст возможность сравнить качество городского и сельского образования.

В то же время классы будут достаточно наполнены, чтобы дети могли активно социализироваться и учиться работать в команде, выполнять задания в группах.

"Понятно, что если школа рассчитана на 500 детей, а сейчас там учится 450, то нет смысла делать ее опорной, потому что дети из окрестных сел там просто не поместятся, – говорит Виктор Кимакович. – Однако, если в такой школе 200 учеников, то она имеет все шансы стать опорной. Но для этого нужно еще иметь минимум три филиала – начальные школы в окрестных селах".

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Детей и учителей из сел в опорную школу будут возить специальные автобусы. А сеть опорных школ должна быть рассчитана так, чтобы автобус в одну сторону не ехал дольше 45 минут.

Опорные получают больше

Сегодня на Прикарпатье есть шесть опорных школ: в поселке Войнилове Кольского района, в Болшовцах и Дубовцах Галицкого района, в Верхней Липице и Рогатине, а также в поселке Обертине на Тлумаччине.

Если не принимать во внимание Закарпатье, где за два года не создали ни одной опорной школы, наша область является последней в Украине. Чуть выше в рейтинге – Черновицкая, Черкасская и Луганская – там создали по семь таких школ. А вот в соседней Тернопольской – 21, во Львовской – 38. Это важно, потому что именно в эти школы правительство сейчас инвестирует средства: там обновляются кабинеты и лаборатории, строятся спортплощадки и т.д. То есть создаются все условия для того, чтобы дети получали качественные знания.

"Мы хотим, чтобы опорная школа в будущем стала центром развития общества, — говорит Виктор Кимакович. — Там должны функционировать разного рода кружки, должна работать группа продленного дня. Центром школьной жизни должна быть библиотека, где есть бесплатный Wi-Fi, электронные и печатные книги современных авторов. Кроме того, мы хотим отойти от "советской столовки" и оборудовать столовую по концепции кафе".

Учителя, говорит Кимакович, тоже почувствуют улучшение. По крайней мере в их классах появится все необходимое оборудование для работы с детьми.

Расходы оптимизируют

Еще одним преимуществом создания опорных школ, как говорят в Минобразования, является эффективность использования ресурсов. Ведь раньше на одного школьника в малокомплектной школе, в которой могло учиться 25 детей, государство тратило от 20 до 60 тысяч гривен. Зато на ученика обычной школы – 9600.

Еще одна проблема – зарплаты учителей. Как известно, им начисляют ставку за нагрузку 18 часов в неделю. В маленьких сельских школах недостаточно часов, чтобы обеспечить ставкой учителя одной профессии. Поэтому, чтобы получить хотя бы "голый" оклад, сельским учителям иногда приходится преподавать по несколько предметов. Так, например, в Долинском районе 45% учителей читают три и более предметов. Соответственно, учитель просто не в состоянии готовиться к каждому предмету, качественно прорабатывая каждую тему.

Поэтому в деревнях должны остаться только начальные школы. Малыш может учиться поближе к дому и не ездить далеко на автобусе. В то же время дети с пятого класса должны перейти в опорную школу.

Важно, что школы II и III степеней, которые являются малокомплектными, закрывать никто не собирается. Их, скорее всего, просто понизят до статуса начальных. Но филиалом опорной школы может быть и девятилетка.

Опорные школы и их филиалы функционируют параллельно и связаны единым админаппаратом.

"Понятно, что при такой оптимизации некоторые учителя потеряют работу, но мы должны на первое место ставить интересы ребенка, — говорит Виктор Кимакович. — Поэтому мы должны определиться, что нам важнее: сохранить помещение для учителей или дать детям качественное образование? Следует учитывать и то, что сейчас в области 15% учителей — пенсионного возраста. Поэтому часто у молодого учителя нет полной загрузки, а старшие получают и зарплату, и пенсию. Однако для нас на первом месте — профессионализм. Поэтому если учитель творческий, имеет подход к детям, качественно и доступно излагает материал – он будет работать и в дальнейшем".

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Всего на Ивано-Франковщине планируют создать не более 50 опорных школ. Это, говорит Кимакович, оптимально для области. Однако, реформа коснется не всех районов, потому что есть особенность – горная местность.

"Есть небольшие проблемы в Косовском и Верховинском районах, — говорит чиновник. — Мы считаем, что там не нужны опорные школы, потому что из-за рельефа есть проблема с подвозом учащихся в учебные заведения. Именно в этих районах малокомплектные школы мы должны сохранить. Также там нужно создавать пришкольные интернаты, где у ребенка будет возможность заночевать".