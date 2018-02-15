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    Репортажи

    Темы дня в Украине: ужас винницких колоний, удар по образованию в Днепре

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    В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Туалет в одной из винницких колоний
    20minut.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В Виннице считают, что реформы в медицине могут ее окончательно убить, во Львове разбираются в ситуации с проверкой телеканала "1+1", а в Мукачево стали известны подробности громкого убийства бизнесмена. 

    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    РИА Новости Украина Алла Дунина
    Супрун и Украина против Пирогова: тело хирурга будут спасать всем миром

    Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина. 

    Винница: "Клозеты закрыли, света нет, в санчасти +10. Результаты проверки колонии"

    В отчет, который в течение месяца пришлют в Министерство юстиции, попадут фотографии тюремных туалетов, плесени на стенах, грязных и рваных матрасов, просроченных лекарств и медицинского сейфа, который используется как тумбочка. На круглом столе показали фото сейфа, где тюремные медики держат рядом со своей едой и посудой использованные шприцы. 

    В колонии, по словам проверяющих, днем выключают электроснабжение в целях экономии.…Рассказали также, что туалеты в учреждении №39 до сих пор не оборудованы автоматическим смывом. Более того, гардеробные в помещениях были вообще закрыты.

    vn.20minut.ua
    Туалет в одной из винницких колоний

    Днепр: "Департамент гумполитики мэрии Днепра пора переименовать в департамент незаконной "оптимизации"

    Уже издан приказ о массовом увольнении обслуживающего персонала учреждений образования, на улице окажется более 4 тысяч работников, заменить которых будет некем. 

    … В школах и детсадах города "ноу-хау" мэрии обсуждать открыто побаиваются, ведь еще с прошлого года чиновники департамента безжалостно увольняют всех имеющих собственное мнение директоров. Да и родителей своих учеников педагоги не хотят будоражить. Хотя именно на плечи последних, думается, и ляжет весь груз ответственности за внедрение очередного плана "оптимизации расходов" городских чиновников.

    Мукачево: "13 лет тюрьмы получил убийца владельца кафе "Time" в Мукачево"

    Бывший милиционер, который убил предпринимателя из Мукачево, отсидит в тюрьме 13 лет, а его сообщника все еще ищут.

    …Преступление произошло еще в января 2014 года и вызвало значительный общественный резонанс, поскольку погибший был известен в городе благодаря сети кофеен "TIME". Убийцей оказался 36-летний гражданин Б, бывший милиционер. Следствие установило, что погибший находился в конфликте с бывшей женой из-за своего несовершеннолетнего сына.

    Женщина пожаловалась на бывшего мужа своему родственнику – гражданину Ш., которому предложила за деньги совершить убийство отца своего ребенка. 

    mukachevo.net
    На месте убийства владельца в кафе в Мукачево

    Винница: "Квазиреформы в медицине: проигрывают все"

    В масштабах отдельно взятого города, вполне возможно, у нас удастся продемонстрировать красивый пилотный проект – подарят десяток "амбуциклов", обучат с полсотни волонтеров, покажут по телевидению эффектное реалити-шоу. 

    Однако, очевидно, что при отдалении от любого областного центра в масштабе "3 километра и далее", при расширении кадрового базиса и отсутствии адекватного финансирования, любой мастер-класс от израильских медиков-волонтеров обречен.

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