Темы дня в Украине: ужас винницких колоний, удар по образованию в Днепре

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Виннице считают, что реформы в медицине могут ее окончательно убить, во Львове разбираются в ситуации с проверкой телеканала "1+1", а в Мукачево стали известны подробности громкого убийства бизнесмена.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Винница: "Клозеты закрыли, света нет, в санчасти +10. Результаты проверки колонии"

В отчет, который в течение месяца пришлют в Министерство юстиции, попадут фотографии тюремных туалетов, плесени на стенах, грязных и рваных матрасов, просроченных лекарств и медицинского сейфа, который используется как тумбочка. На круглом столе показали фото сейфа, где тюремные медики держат рядом со своей едой и посудой использованные шприцы.

В колонии, по словам проверяющих, днем выключают электроснабжение в целях экономии.…Рассказали также, что туалеты в учреждении №39 до сих пор не оборудованы автоматическим смывом. Более того, гардеробные в помещениях были вообще закрыты.

vn.20minut.ua Туалет в одной из винницких колоний

Днепр: "Департамент гумполитики мэрии Днепра пора переименовать в департамент незаконной "оптимизации"

Уже издан приказ о массовом увольнении обслуживающего персонала учреждений образования, на улице окажется более 4 тысяч работников, заменить которых будет некем.

… В школах и детсадах города "ноу-хау" мэрии обсуждать открыто побаиваются, ведь еще с прошлого года чиновники департамента безжалостно увольняют всех имеющих собственное мнение директоров. Да и родителей своих учеников педагоги не хотят будоражить. Хотя именно на плечи последних, думается, и ляжет весь груз ответственности за внедрение очередного плана "оптимизации расходов" городских чиновников.

Мукачево: "13 лет тюрьмы получил убийца владельца кафе "Time" в Мукачево"

Бывший милиционер, который убил предпринимателя из Мукачево, отсидит в тюрьме 13 лет, а его сообщника все еще ищут.

…Преступление произошло еще в января 2014 года и вызвало значительный общественный резонанс, поскольку погибший был известен в городе благодаря сети кофеен "TIME". Убийцей оказался 36-летний гражданин Б, бывший милиционер. Следствие установило, что погибший находился в конфликте с бывшей женой из-за своего несовершеннолетнего сына.

Женщина пожаловалась на бывшего мужа своему родственнику – гражданину Ш., которому предложила за деньги совершить убийство отца своего ребенка.

mukachevo.net На месте убийства владельца в кафе в Мукачево

Винница: "Квазиреформы в медицине: проигрывают все"

В масштабах отдельно взятого города, вполне возможно, у нас удастся продемонстрировать красивый пилотный проект – подарят десяток "амбуциклов", обучат с полсотни волонтеров, покажут по телевидению эффектное реалити-шоу.

Однако, очевидно, что при отдалении от любого областного центра в масштабе "3 километра и далее", при расширении кадрового базиса и отсутствии адекватного финансирования, любой мастер-класс от израильских медиков-волонтеров обречен.