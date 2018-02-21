Кабмин займется начальным образованием и новой должностью в ГСЧС

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министра Владимира Гройсмана состоится заседание правительства Украины. Начало заседания — в 11.00, сообщает Правительственный портал.

Согласно обнародованной повестке дня, министры рассмотрят ряд законопроектов: "О внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмомˮ по уточнению субъектов борьбы с терроризмом, "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украиныˮ, "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления в сфере охраны культурного наследия и статьей 44 Закона Украины "Об охране культурного наследияˮ, "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию организации гражданского общества" и другие.

Кроме того, члены правительства рассмотрят проекты постановлений Кабмина. Так, глава Минобразования Лилия Гриневич представит проекты постановлений "О несении изменений в перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым осуществляется за счет государственного бюджета" и "Об утверждении Государственного стандарта начального образования". В свою очередь глава Минюста Павел Петренко доложит о внесении изменений в Классификатор обращений граждан.

Читайте также: Проблем прибыло. Украине не удалось заблокировать "Северный поток-2"

Во время обсуждения проектов распоряжений правительства глава министр внутренних дел Арсен Аваков предложит на рассмотрение проект "О введении дополнительно должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", а министр финансов Александр Данилюк — про "Некоторые вопросы публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украиныˮ.

Смотрите также: Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Кабинета министров 21 февраля можно здесь.