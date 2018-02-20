Эстонский педагог: зачем нам национальное образование?

РИА Новости Украина

Известный эстонский психолог и педагог Тойво Нийберг опубликовал в "Учительской газете" статью с провокационным названием "На кой нам национальное образование на эстонском языке?", сообщает Sputnik Эстония.

В статье Нийберг рассказывает читателям, что в последнее время ему все чаще приходится сталкиваться с мнением молодых эстонцев, будто эстонский язык "звучит так себе", а иногда на нем якобы вообще даже стыдно разговаривать.

"Я уже имел честь беседовать с несколькими молодыми, но в то же время талантливыми людьми, родившимися в Эстонии, получившими здесь образование, позднее продолжившими учебу за рубежом, которые утверждают, что они не умеют читать лекции на эстонском — на английском это якобы проще", — говорит автор статьи.

Как замечает Нийберг, ему приходилось слушать лекции по психологии и биологии, на которых единственными словами на эстонском языке были сочинительные и подчинительные союзы. Гимназический учебник по биологии не иначе как со словарем иностранных слов теперь приходится читать, горько иронизирует он. В то же время признается он, при нынешней перенасыщенности и сложности программы учителям не остается времени на перевод всех терминов на национальный язык.

Еще хуже обстоят дела с научной деятельностью, уверяет автор статьи. Большинство из того, что публикуется в эстоноязычных журналах и изданиях на государственном языке, относится к научно-популярному жанру и учитывается с коэффициентом 0,000%. Само собой, что один малый народ и не может издавать самоокупаемые научные журналы, у которых были бы постоянные читатели, признается сам себе Нийберг.

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Уже выросло целое поколение эстонских ученых, которые бравируют тем, что публикуются только на английском языке. Ну и что, усмехается Нийберг, что "их статью на иностранном языке, опубликованную в спецжурнале, прочитало аж от семи до десяти человек в мире, а на родине хвастуна не знает никто. Да и правда, оно ему надо писать на эстонском и для эстонцев?!"

Зачем учить эстонский?

Он не скрывает, что чрезмерная англоязычная практика в учебном процессе напомнила ему годы застоя. Нийберг считает, что место русского языка тех времен сегодня занял английский, а по сути процесс происходит один и тот же.

"Вспоминаются годы застоя, когда всех хотели заставить учиться на русском за пару десятков лет. Так, мне даже пришлось в статусе завуча и директора составить почти стостраничный план углубленного изучения русского языка. Предусматривалось также преподавание 15% дисциплин на "великом и могучем", и все ради обеспечения эстонцам максимально быстрого и плавного вливания в славянскую культуру да коммунистический мир", — вспоминает педагог.

Нийберг задает вопрос, который уже давно будоражит национальную интеллигенцию последнее десятилетие:

"Зачем вообще учить и преподавать эстонский, если позднее его придется быстренько забыть или даже начать стесняться владения оным? Да на кой тогда вообще в будущем насиловать своих детей изучением и преподаванием эстонского? Да и по какому праву мы заставляем иноязычных жителей страны изучать язык, которого мы сами стесняемся и который сами считаем недостаточно совершенным?".