Премьер Эстонии требует от Киева удалить его страну из списка оффшоров

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Эстонский премьер-министр Юри Ратас потребовал от властей Украины немедленно удалить его страну из списка оффшорных зон. По его словам, Эстония попала туда по ошибке, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

"Внесение Эстонии в список так называемых налоговых гаваней является досадной ошибкой, которая должна быть исправлена как можно быстрее", — заявил Ратас в телефонном разговоре с премьером Украины Владимиром Гройсманом и при личной встрече с министром финансов Александром Данилюком в швейцарском Давосе.

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Премьер отметил, что ни одна другая страна мира не считает Эстонию оффшором. "Эстония — член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член Европейского Союза, и наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе и законодательству Украины", — подчеркнул Ратас.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что правительство Украины 27 декабря 2017 года приняло решение о включении в украинский список оффшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии.

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в прошлый четверг пояснил, что Эстонию включили в этот список по ошибке, поскольку Украина неверно истолковала закон о подоходном налоге в балтийской республике, посчитав, что в стране действует нулевая ставка налога на прибыль предприятий. Он отметил, что такое решение вредит экономическим отношениям между Таллином и Киевом.