наверх
26.01.201802:37
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Премьер Эстонии требует от Киева удалить его страну из списка оффшоров

    (обновлено: )15911
    Юри Ратас заявил, что его страна попала в украинский список так называемых налоговых гаваней по ошибке. Он подчеркнул, что ни одна другая страна мира не считает Эстонию оффшором.
    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Эстонский премьер-министр Юри Ратас потребовал от властей Украины немедленно удалить его страну из списка оффшорных зон. По его словам, Эстония попала туда по ошибке, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

    Доллары США и евро
    REUTERS Philippe Wojazer
    Киев: Латвия и Эстония - наши большие оффшорные друзья

    "Внесение Эстонии в список так называемых налоговых гаваней является досадной ошибкой, которая должна быть исправлена как можно быстрее", — заявил Ратас в телефонном разговоре с премьером Украины Владимиром Гройсманом и при личной встрече с министром финансов Александром Данилюком в швейцарском Давосе.

    Читайте также — Экономист: инвестиции — это наши же деньги, но из оффшоров

    Премьер отметил, что ни одна другая страна мира не считает Эстонию оффшором. "Эстония — член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член Европейского Союза, и наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе и законодательству Украины", — подчеркнул Ратас.

    Ранее эстонские СМИ сообщили, что правительство Украины 27 декабря 2017 года приняло решение о включении в украинский список оффшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии.

    Читайте также: Коррупция навсегда! Депутаты хотят прикрыть "левые" доходы

    Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в прошлый четверг пояснил, что Эстонию включили в этот список по ошибке, поскольку Украина неверно истолковала закон о подоходном налоге в балтийской республике, посчитав, что в стране действует нулевая ставка налога на прибыль предприятий. Он отметил, что такое решение вредит экономическим отношениям между Таллином и Киевом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко на "украинском завтраке" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ