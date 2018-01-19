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    В Эстонии прокомментировали внесение страны в список офшоров Украины

    (обновлено: )76
    Эстонию включили в этот список по ошибке, поскольку Украина неверно истолковала закон о подоходном налоге в балтийской республике, посчитав, что в стране действует нулевая ставка налога на прибыль предприятий.
    Свен Миксер
    wikipedia

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Решение Украины внести Эстонию в список офшорных стран вредит двусторонним экономическим отношениям, Киеву следовало заранее проинформировать Таллин о таком намерении, заявил министр иностранных дел республики Свен Миксер.

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    "Мы работаем над тем, чтобы… устранить эту неприятную ситуацию… и минимизировать ущерб эстонским предпринимателям от этого достойного сожаления случая. Несомненно, такое изменение вредит экономическим отношениям между двумя государствами", — сказал Миксер на правительственной пресс-конференции.

    Министр отметил, что позиция эстонского МИД состоит в том, что Эстонию включили в этот список по ошибке, поскольку Украина неверно истолковала закон о подоходном налоге в балтийской республике, посчитав, что в стране действует нулевая ставка налога на прибыль предприятий.

    "Украине, несомненно, следовало известить нас уже о таком намерении, не говоря уже о самом решении. Достойно сожаления, что это не было сделано", — заявил Миксер.

    Министр отметил, что такое решение вредит экономическим отношениям между Таллином и Киевом, основная цель сейчас состоит в минимизации ущерба для эстонских бизнесменов, работающих в Украине. Он также добавил, что Эстония через посла в Киеве контактирует по этому вопросу с президентом и министром финансов Украины.

    В декабре сообщалось, что украинский бизнес сбегает в Эстонию от рейдерства.

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