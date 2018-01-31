С Донбасса: Порошенко уже вооружается иностранцами

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина Фото ВМС Украины Провокация в Черном море: как украинские вертолеты садились на борт корабля США

В самопровозглашенной Донецкой народной республике опасаются, что присутствие иностранного военного контингента, в том числе стран НАТО в Украине будет способствовать усилению напряженности и эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. При этом временное нахождение иностранных войск на украинской территории впоследствии может стать постоянным, заявили в народном совете ДНР.

"Подписав закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях, президент Украины Петр Порошенко продолжил курс на эскалацию военной напряженности. Настораживает возможный срок допуска иностранных военных подразделений на территорию Украины — до 365 дней. Просматривается схема, с помощью которой такое временное нахождение превращается в постоянное базирование, ведь стоит только раз в год продлевать действие этой нормы. Таким образом, войска стран — членов НАТО смогут находиться на территории Украины столько, сколько им понадобится, что не может не вызывать беспокойства у всех соседних государств, в том числе и Донецкой народной республики", — считают во фракции "Свободный Донбасс" в парламенте самопровозглашенной ДНР.

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В Донецке подчеркнули, что с начала вооруженного конфликта высшее военно-политическое руководство Киев для обучения силовиков нередко прибегало к помощи иностранных специалистов, после чего подготовленные инструкторами НАТО бригады ВСУ усиливали позиции Украины в Донбассе. Так, на прошлой неделе власти ДНР уже заявляли, что в окрестностях Горловки базируются украинские военизированные бригады, личный состав которых обучался натовскими инструкторами на протяжении последних двух лет.

К слову, обстрелы в Донбассе не прекращаются ни на день, ежедневно под огонь запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии попадают прифронтовые населенные пункты. Количество выпущенных боеприпасов по-прежнему исчисляется сотнями, в результате чего в городах и поселках региона постоянно фиксируют новые повреждения и разрушения жилого фонда и систем жизнеобеспечения. Так, накануне в ходе очередного удара в Докучаевске пострадал еще один многоквартирный жилой дом — осколками снарядов посечена кровля, стены, во многих квартирах вылетели стекла. Только по счастливой случайности в этот раз обошлось без погибших и раненых среди мирного населения.

Напомним, что буквально на прошлой неделе жители Докучаевска пережили массированный артобстрел, в ходе которого ранения различной степени тяжести получили, по меньшей мере, 5 человек, несколько многоэтажных домов и городские коммуникации получили серьезные повреждения. Не стихают перестрелки и в окрестностях Донецка — периодически слышны минометные бои на окраинах Петровского, Киевского и Куйбышевского района столицы Донбасса, а также вблизи Авдеевки и Ясиноватой. Тем временем в Минске проходит очередной раунд переговоров по Донбассу. Известно, что в работе принимают участие несколько подгрупп, но главным вопросом работы гуманитарной подгруппы будет обсуждение нового этапа обмена пленными между ЛДНР и Украиной. В то же время встреча участников подгруппы по безопасности не состоится, а значит ожидать каких либо подвижек в части деэскалации конфликта пока не приходится.

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Во вторник, 30 января, вступил в силу президентский закон Петра Порошенко, допускающий подразделения вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Документом разрешается пребывать в стране военнослужащим с вооружением и военной техникой, боевой авиацией сроком до 365 дней.