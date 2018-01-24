ТОП тем Украины: будущее "Привата", бой домашнему насилию

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Одессе обсуждают будущее "ПриватБанка", в Днепре — новый закон против домашнего насилия, в Полтаве — что даст новое ограничение скорости на дорогах, в Виннице — необычную история моржа Валерия Лобура, а также изнасилование 55-летней тернополянки.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса, "Унижение "ПриватБанка". Миллионам клиентов "ПриватБанка" уготованы тревожные перемены"

Миллионам клиентов "ПриватБанка" уготованы тревожные перемены: засланные в руководство иностранцы нацелены расчленить, сократить, урвать, а на защиту интересов пользователей и инвесторов этого финучреждения им… нет желания тратить свои силы и драгоценное время.

(…) Далеко идущие последствия для украинского "Привата" может иметь совершенная в годовщину с начала "национализации" покупка его австрийского "тезки".

@InfoDnepr Отделение "ПриватБанка". Архивное фото

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Днепр, "Есть ли управа на домашних тиранов в Днепре?"

Теперь "грозу семьи" могут выгнать из общей квартиры и запретить ему общаться с жертвами его диких выходок.

(…) Вместе с расширенным списком субъектов в новом законе расширился и список тех, кто может рассказать правоохранителям о том, что в семье происходит насилие. Так, учителя, заметив у ребенка синяки, должны сообщить об этом в службу по делам детей и Нацполицию. Аналогично, то есть рассказать обо всем полицейским и соцслужбам, должны поступать и медики, увидев у больного возможные следы домашнего насилия. Теперь даже соседи, услышав крики, не должны быть равнодушными и могут вызывать полицейских.

Полтава, "По 50: что даст новое ограничение скорости автодвижения в украинских городах" (укр.)

Новое ограничение взяли не "с потолка" — разработчики опираются на мировую статистику ДТП и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Именно ВОЗ называет чрезмерную скорость одним из ключевых факторов риска на дорогах.

(…) те, кто нарушают новый скоростной режим, не могут быть наказаны. И не только потому, что технические средства контроля пока отсутствуют. Но и потому, что в соответствующие статьи Кодекса административных правонарушений не внесены нужные перемены. Фактически, сейчас штраф за превышение ограничения в 50 км/ч можно легко обжаловать в суде.

Tribuna.pl.ua Тормозной путь при остановке автомобиля на разных скоростях

В Хмельнике, где проживает Валерий Лобур, в понедельник был небольшой морозец. Именно в этот день общались с этим "горячим" мужчиной. На работу в банк, где он работает компьютерщиком, Валерий пришел в… летней тенниске с короткими рукавами. Обут в летние туфли. Без головного убора. Кто его встречает на улице, оглядывается, делает большие глаза.

(…) Каждый человек обязан научиться слушать самого себя, то есть свой организм. Он постоянно подсказывает, что делать, чтобы хорошо себя чувствовать. Не только в том, как одеваться. Так считает собеседник.

vn.20minut.ua Валерий Лобур, который зимой ходит в летней тенниске

Винница, "Пьяный 33-летний мужчина избил, ограбил и изнасиловал 55-летнюю тернополянку" (укр.)

Около пяти утра, — вспоминает потерпевшая, — она услышала, что кто-то пытается войти в дом. Когда открыла дверь, увидела незнакомого пьяного мужчину, который просил его пустить, чтобы он мог взять зарядку к телефону. Женщина отказала и закрыла дверь.

Через некоторое время неизвестный вернулся и сказал, что привел ее сына, но в состоянии алкогольного опьянения. Тернополянка открыла и подозреваемый напал на нее. Несколько раз он ударил женщину по лицу руками, а потом сжал горло и силой вступил с ней в половой контакт. После этого нашел 700 евро и скрылся. Женщина за помощью обратилась к медикам и полиции.