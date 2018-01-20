Быль и боль. Закон ужесточил наказание за домашнее насилие

РИА Новости Украина

В Украине с 7 января вступил в силу закон о домашнем насилии, согласно которому будет создан реестр домашних насильников и ужесточены меры наказания, сообщает интернет-издание 056.ua.

Так, новый закон предусматривает внесение в специальный реестр домашних насильников и введение уголовной ответственности за противоправные действия. Также добавлены новые термины, такие как "обидчик", "ребенок пострадавший", а сам термин "домашнее насилие" стал более расширенным и туда добавились субъекты, которые являются пострадавшими и нарушителями.

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Теперь под закон попадают не только семейные пары, но и простые сожители и даже пары, не проживающие вместе.

"В законодательство ввели определение "домашнее насилие" – умышленное систематическое физическое, психологическое или экономическое насилие в отношении нынешнего или бывшего мужа, или другого родственника, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройств здоровья, утраты трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни пострадавшего. То есть, существенно расширили категорию лиц, которые могут подпадать под статус жертв домашнего насилия", – рассказал заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Сергей Мороз.

По новому закону правоохранители, которых вызвали по причине домашнего насилия, могут проникать в дом, где происходит преступление, без предупреждения и разрешения владельцев. После того, как нарушитель будет обезврежен, ему имеют право запретить находится в одной квартире с пострадавшей особой 10 дней.

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В реестр будут вноситься все насильники и будут находиться там от года до десяти лет в зависимости от степени тяжести преступления.

Каждый пострадавший от домашнего насилия имеет право обратиться в суд, который в течении 72 часов рассмотрит дело и либо примет его, либо отклонит.

Уголовная ответственность будет введена через год, 11 января 2019 года.