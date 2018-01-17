Топ тем Украины 17 января: видеофиксация, подростковый криминал, корь

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Одессе обсуждают новую интеллектуальную видеосистему на дорогах, в Днепре — ужесточение наказания за домашнее насилие, в Закарпатье — рост табачных плантаций, в Сумах — жестокий подростковый криминал, а в Кропивницком — ситуацию с корью в городе.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

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В Одессе вот-вот заработает в полную силу интеллектуальная видеосистема, которая способна распознавать лица людей и автономера, а также фиксировать правонарушения, в том числе парковку в неположенном месте и превышение скорости (с 1 января — 50 км/ч).

"В ближайшей перспективе в систему будут включены еще 250 камер видеонаблюдения, установленных ранее (в 2013-2017 годах) национальной полицией и КП СМЭП", — сообщили в пресс-службе профильного вице-мэра Андрея Котляра. (…) Правда, пока неясно, будет ли эта система использоваться для автоматической фиксации превышения скорости, чтобы рассылать гонщикам уведомления о штрафах.

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Новый закон предусматривает внесение в специальный реестр домашних насильников и введение уголовной ответственности за противоправные действия. Также добавлены новые термины, такие как "обидчик", "ребенок пострадавший", а сам термин "домашнее насилие" стал более расширенным и туда добавились субъекты, которые являются пострадавшими и нарушителями.

Теперь под закон попадают не только семейные пары, но и простые сожители и даже пары, не проживающие вместе.

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Информационный всплеск по поводу сигаретной контрабанды возникает время от времени. Например, в 2015 году поводом для этого была стрельба в Мукачево, непосредственно вызванная конфликтом в сфере сигаретной контрабанды.

(…) Пока есть утешительный для фермеров факт. Ведь все (и легальные, и нелегальные) производители нуждаются в реальном сырье. И то, что в области количество табачных плантаций растет, свидетельствует о новом этапе развития сельскохозяйственной отрасли. Около 5-6 лет назад начались удивительные тенденции на сырьевом рынке. Заготовители начали переговоры с фермерами, предлагая заняться табаководством.

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Подросток обвиняется в совершении разбойного нападения на незнакомого мужчину 19 октября 2017. В тот день трое злоумышленников напали в безлюдном темном месте на случайного прохожего, повалили его на землю и начали бить. Угрожая жертве применением ножа, нападавшие забрали мобильный, ключи от автомобиля, банковскую карточку и часы.

(…) Приговор суда и несколько обвинений не помешали юноше совершить новое преступление. И уже 2 января 2018 возле одного из местных магазинов он ограбил малолетнего мальчика, отобрав у того 200 грн. Прокуратура снова настаивала на содержании под стражей юноши, однако суд первой инстанции отпустил его под домашний арест.

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Интервью с городским инфекционистом Кропивницкого Ириной Панченко.

Имеет ли смысл делать прививки сегодня, когда эпидемия уже есть?

— Конечно. Имеет смысл делать прививку, даже если вы уже общались с больным корью. Если в течение двух дней вы сделаете прививку, то риск заболеть существенно снизится. Если ваши дети не привиты по календарю (в 12 месяцев и в 6 лет), то сегодня это необходимо сделать. Сейчас в детской поликлинике есть вакцина КПК бельгийского производства, очень хорошего качества.

А взрослым стоит прививаться?

— Да. Взрослые могут сдать анализы на наличие антител к кори (насколько я знаю, такие анализы проводят частные лаборатории). И, если их нет, то имеет смысл провести повторную прививку, но для взрослых вакцина платная.