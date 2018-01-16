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    Минздав назвал число заболевших корью в этом году

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (64)

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    По данным на 14 января 2018 года, в Украине заболели 1285 человек - 429 взрослых, 856 детей. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 852 человека.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. За первые две недели этого года корью в Украине заболели уже 1 285 человек, заявил на брифинге глава госучреждения Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

    Карта распространения кори в Украине
    РИА Новости Украина
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    Отмечается, что заболевших детей вдвое больше, чем взрослых.

    "По данным на 14 января 2018 года, в Украине заболели 1285 человек — 429 взрослых, 856 детей. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 852 человека. Есть один летальный случай в Одесской области”, — сказал Курпита, сообщает Укринформ.

    Наивысший уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской области — 275 случаев. А также в Черновицкой — 274 случая, Закарпатской — 194, в Одесской — 157 случаев.

    Не зарегистрировано случаев заболевания корью в 2018 году в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Наименьшее количество больных в Житомирской и Ровенской областях — по 1 случаю.

    Между тем, как сообщили в Госпродпотребслужбе, по состоянию на утро понедельника, в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины "с 1 января 2018 года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори", среди заболевших — 66 детей и 21 взрослый.

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