Минздав назвал число заболевших корью в этом году

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. За первые две недели этого года корью в Украине заболели уже 1 285 человек, заявил на брифинге глава госучреждения Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

Отмечается, что заболевших детей вдвое больше, чем взрослых.

"По данным на 14 января 2018 года, в Украине заболели 1285 человек — 429 взрослых, 856 детей. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 852 человека. Есть один летальный случай в Одесской области”, — сказал Курпита, сообщает Укринформ.

Наивысший уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской области — 275 случаев. А также в Черновицкой — 274 случая, Закарпатской — 194, в Одесской — 157 случаев.

Не зарегистрировано случаев заболевания корью в 2018 году в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Наименьшее количество больных в Житомирской и Ровенской областях — по 1 случаю.

Между тем, как сообщили в Госпродпотребслужбе, по состоянию на утро понедельника, в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины "с 1 января 2018 года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори", среди заболевших — 66 детей и 21 взрослый.