Футболисты "Шахтера" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018

1 / 2 УНИАН УНИАН

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Футболисты донецкого "Шахтера" Тайсон и Фред вошли в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионата мира-2018, сообщается в официальном аккаунте Бразильской конфедерации футбола (CBF) в Twitter.

Список из 23 фамилий был объявлен главным тренером национальной бразильской команды Тите на специальной пресс-конференции в понедельник. Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом:

вратари — Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", Англия), Кассио ("Коринтианс");

защитники — Данило ("Манчестер Сити", Англия), Фагнер Консерва ("Коринтианс"), Марсело ("Реал", Испания), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Тиаго Силва, Маркиньос (оба — "Пари Сен-Жермен", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Педро Жеромел ("Гремио");

полузащитники — Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба — "Барселона", Испания), Фред ("Шахтер", Украина), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань", Китай), Виллиан ("Челси", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия);

нападающие — Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция), Тайсон ("Шахтер", Украина), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия).

​Ранее группа депутатов фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко предложила Верховной Раде запретить трансляцию в Украине матчей Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.