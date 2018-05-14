Футболисты "Шахтера" вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Футболисты донецкого "Шахтера" Тайсон и Фред вошли в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионата мира-2018, сообщается в официальном аккаунте Бразильской конфедерации футбола (CBF) в Twitter.
Список из 23 фамилий был объявлен главным тренером национальной бразильской команды Тите на специальной пресс-конференции в понедельник. Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом:
вратари — Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", Англия), Кассио ("Коринтианс");
защитники — Данило ("Манчестер Сити", Англия), Фагнер Консерва ("Коринтианс"), Марсело ("Реал", Испания), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Тиаго Силва, Маркиньос (оба — "Пари Сен-Жермен", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Педро Жеромел ("Гремио");
полузащитники — Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба — "Барселона", Испания), Фред ("Шахтер", Украина), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань", Китай), Виллиан ("Челси", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия);
нападающие — Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция), Тайсон ("Шахтер", Украина), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия).
Esses são os 23 jogadores que defenderão a #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo. Agora é #PartiuRússia! ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/mEt86XCAlq— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 мая 2018 г.
Ранее группа депутатов фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко предложила Верховной Раде запретить трансляцию в Украине матчей Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.