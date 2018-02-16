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    В ожидании финала ЛЧ: болельщики раскупили места в отелях Киева

    (обновлено: )25102
    В Киевской горгосадминистрации сообщили, что в настоящее время в Киеве забронировано 80-90% отелей на время финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в конце мая.
    Официальный мяч ЛЧ-2018
    nashkiev.ua

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Глава управления туризма и промоций Киевской горгосадминистрации Антон Тараненко заявил, что около 90% всех столичных отелей полностью забронированы к началу финала Лиги чемпионов УЕФА.

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    "Сейчас в Киеве забронировано 80-90% отелей на время финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в конце мая. Преимущественно бронируются отели уровня 3-5 звезд в центре города, а также места в хостелах", — заявил он в комментарии 44.ua.

    По его словам, многие отели уже подняли цены в среднем на 30%, но "есть случаи, когда поднимают в 2-3 раза, это в основном апартаменты".

    В понедельник, 12 февраля, состоялась презентация официального мяча Лиги чемпионов 2018. На мяче присутствуют синие и желтые графические изображения, которые символизируют цвета трибун НСК "Олимпийский", также на рельефной поверхности мяча изображена крыша столичной арены. Этим мячом будут играть лучшие футбольные команды Европы, начиная с матчей плей-офф, которые стартуют 13 февраля. 

    В логотип финала ЛЧ также добавлено визуальное изображение крыши "Олимпийского". Основные цвета — желто-голубые. 

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