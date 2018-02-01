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    В России обеспокоились нашествием саранчи во время ЧМ по футболу

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (35)

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    Глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев призвал обратить внимание на культуру земледелия в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
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    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Российские регионы, в которых в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, должны обратить внимание на распространение саранчи, чтобы она не прилетела на футбольные поля и не вызвала мировой скандал, заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии

    "С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. Весь мир приедет к нам на территорию, футбольные поля — зелёные. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", — сказал Чекмарев, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

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    Эти слова главы департамента вызвали смех в зале. "Вот вам смешно, а знаете, насколько ответственно? И позорно будет. Около миллиона гектаров саранчи (пораженных саранчой – ред.) сегодня уже обнаружено — это Волгоград, это Астрахань, ряд других южных регионов. Поэтому нужно обратить внимание", — добавил он.

    Чекмарев также призвал обратить внимание на культуру земледелия в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. "Культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшей для того чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом, особенно там, где будут гости со всего мира. Это наша с вами ответственность", — подчеркнул глава департамента.

    Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону.

    Ранее сообщалось, что МИД Украины обсуждает с болельщиками бойкот ЧМ-2018 в России

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