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    Общество

    Для спасения укушенной змеей женщины в Запорожской области нет сыворотки

    (обновлено: )62603
    Жительницу Мелитополя доставили в больницу после укуса змеи, однако в клинике не оказалось нужной сыворотки. Пострадавшую пытаются спасти "общетерапевтическим лечением".
    Рука женщины, которую змея укусила в Мелитополе
    Фото издания mltpl.city

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Мелитополе Запорожской области местная жительница пострадал от укуса змеи, сейчас она находится в больнице.

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    "Я собирала траву на участке, тяпала, потом руками полезла в кусты. Вдруг почувствовала укус в средний палец левой руки, отдернула руку и тогда увидела змею. Она черненькая такая, лежала скрученная спиралькой. Потому даже не могу сказать, какого она была размера… Я сразу же начала отсасывать яд из ранки, долго и сильно – до синевы", — рассказала потерпевшая изданию mltpl.city.

    По словам пациентки, ее рука "опухала и немела – сначала пальчики, потом выше, выше… Ну а так как вакцины против укусов змей у нас в больницах нет, то назначили общетерапевтическое лечение, ставили капельницы".

    Оказалось, что в больнице, куда госпитализировали женщину, нет сыворотки от змеиного яда. Сейчас жительница Мелитополя находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь и здоровье.

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    Ранее в селе Семаковое Черновицкой области 11-летний мальчик в поле наступил на змею, которая и укусила его в палец правой ступни. После укуса состояние ребенка стабильное.

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