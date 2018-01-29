Что делать, если в унитазе поселилась ядовитая змея. Звонить змеелову

Змея несколько дней пугала жильцов: она нажимала на рычаг, и вода спускалась без всякой видимой причины. Наконец хозяева дома обнаружили незваного "гостя" и вызвали змеелова.

В ролике видно, как Люк осторожно достает рептилию — коричневую бойгу — из ее укрытия. Змея пытается укусить его, но мужчина успевает мгновенно отдернуть руку. В конце концов он голыми руками извлекает ее из бачка.

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"Поймал ее быстро, но по-другому было нельзя. Либо так, либо пришлось бы засовывать руку в туалет", — пошутил австралиец в подписи к видео. Змею он отпустил на волю.

"Как, черт возьми, ей удалось туда забраться?" — изумился один из комментаторов.

"Не могу поверить, насколько быстрая у тебя реакция", — похвалил змеелова другой пользователь Facebook.