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    Что делать, если в унитазе поселилась ядовитая змея. Звонить змеелову

    (обновлено: )24001
    Змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.
    Что делать если в унитазе поселилась змея. Звонить змеелову
    Facebook Snake Catcher Noosa

    Змея несколько дней пугала жильцов: она нажимала на рычаг, и вода спускалась без всякой видимой причины. Наконец хозяева дома обнаружили незваного "гостя" и вызвали змеелова.

    В ролике видно, как Люк осторожно достает рептилию — коричневую бойгу — из ее укрытия. Змея пытается укусить его, но мужчина успевает мгновенно отдернуть руку. В конце концов он голыми руками извлекает ее из бачка.

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    "Поймал ее быстро, но по-другому было нельзя. Либо так, либо пришлось бы засовывать руку в туалет", — пошутил австралиец в подписи к видео. Змею он отпустил на волю.

    "Как, черт возьми, ей удалось туда забраться?" — изумился один из комментаторов.

    "Не могу поверить, насколько быстрая у тебя реакция", — похвалил змеелова другой пользователь Facebook.

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