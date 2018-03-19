наверх
19.03.201821:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Змею-мутанта выловил фермер из США

    (обновлено: )30301
    На голове у змеи-циклопа образовался нарост, напоминающий рог. Поскольку существо было очень слабым и едва двигалось, мужчине пришлось его усыпить.
    Странное существо выловил фермер из США
    Фото из открытых источников

    Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта, которое появилось на его ферме, пишет Daily Star.

    Тайри занимается разведением сетчатых питонов. В результате мутации одна из змей вылупилась с серьезными отклонениями: странным цветом кожи, двумя глазами, которые расположены в одной глазнице и многочисленными деформациями.

    Фото из открытых источников
    Странное существо выловил фермер из США

    Также на голове у змеи-циклопа образовался нарост, напоминающий рог. Поскольку существо было очень слабым и едва двигалось, мужчине пришлось его усыпить.

    Фермер подробно снял страшные мутации и положил тело животного в морозильник. Теперь он планирует продать змею-циклопа за 750 долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Информационный центр ЦИК РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Здание МИД РФ
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Заседание Верховной рады Украины
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине