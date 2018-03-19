Змею-мутанта выловил фермер из США

Фото из открытых источников

Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта, которое появилось на его ферме, пишет Daily Star.

Тайри занимается разведением сетчатых питонов. В результате мутации одна из змей вылупилась с серьезными отклонениями: странным цветом кожи, двумя глазами, которые расположены в одной глазнице и многочисленными деформациями.

Фото из открытых источников Странное существо выловил фермер из США

Также на голове у змеи-циклопа образовался нарост, напоминающий рог. Поскольку существо было очень слабым и едва двигалось, мужчине пришлось его усыпить.

Фермер подробно снял страшные мутации и положил тело животного в морозильник. Теперь он планирует продать змею-циклопа за 750 долларов.

