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    Общество

    С помощницы замглавы МВД сняли подозрение во взяточничестве

    (обновлено: )7501
    В рамках дела по факту вымогательства денежных средств было сообщено о подозрении трем лицам, позже уголовное производство в отношении Светланы Иваштенко было закрыто.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, — 26 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украина (ГПУ) закрыла уголовное производство и сняла подозрения с помощницы заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна Светланы Иваштенко в вымогательстве взятки, говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин.

    Силовик
    УНИАН
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    В ответе указано, что Главным следственным управлением ГПУ расследовалось уголовное производство по факту вымогательства денежных средств с угрозами насилия с предпринимателя за поставку якобы некачественной продукции и получение взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

    В рамках дела было сообщено о подозрении трем лицам: Иваштенко, начальнику отдела комплектования полка Национальной гвардии "Азов" Владимиру Брзежинскому и посреднику Игорю Шамраю.

    "В дальнейшем прокурором уголовное производство в отношении подозреваемой И. 29.12.2017 закрыто на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК — в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания вины лица в суде и исчерпанием возможностей для их получения", — сказано в ответе ГПУ.

    В апреле текущего года обвинительный акт против остальных двух подозреваемых передан в суд.

    Ранее Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства по закупке рюкзаков для МВД. 

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