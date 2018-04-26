С помощницы замглавы МВД сняли подозрение во взяточничестве

КИЕВ, — 26 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украина (ГПУ) закрыла уголовное производство и сняла подозрения с помощницы заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна Светланы Иваштенко в вымогательстве взятки, говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин.

В ответе указано, что Главным следственным управлением ГПУ расследовалось уголовное производство по факту вымогательства денежных средств с угрозами насилия с предпринимателя за поставку якобы некачественной продукции и получение взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В рамках дела было сообщено о подозрении трем лицам: Иваштенко, начальнику отдела комплектования полка Национальной гвардии "Азов" Владимиру Брзежинскому и посреднику Игорю Шамраю.

"В дальнейшем прокурором уголовное производство в отношении подозреваемой И. 29.12.2017 закрыто на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК — в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания вины лица в суде и исчерпанием возможностей для их получения", — сказано в ответе ГПУ.

В апреле текущего года обвинительный акт против остальных двух подозреваемых передан в суд.

Ранее Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства по закупке рюкзаков для МВД.