МВД призывает Раду существенно усилить ответственность за нарушение ПДД

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины призывает Верховную Раду усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, сообщает департамент коммуникаций МВД.

Инициатива правоохранителей связана с недавним ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек.

"Соответствующий законопроект "Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" разработан МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры был одобрен Кабмином еще 10 ноября 2017 года, и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не рассмотрен профильным Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", — заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, в законопроекте предлагается усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.

"За пьянку за рулем, за управление транспортом лицами лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз, увеличить штрафы", — сказала Ковальчук.

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В законопроекте предлагается также увеличить наказание за совершение уголовных преступлений.

"Но этот законопроект застрял в Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их", — отметила заместитель министра внутренних дел.

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Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе был объявлен траур по погибшим.