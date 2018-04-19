наверх
19.04.201802:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Общество

    МВД призывает Раду существенно усилить ответственность за нарушение ПДД

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (21)

    (обновлено: )83
    В разработанном МВД законопроекте предлагается усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения, расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать наказания.
    Оформление ДТП
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины призывает Верховную Раду усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, сообщает департамент коммуникаций МВД.

    Инициатива правоохранителей связана с недавним ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек.

    Светофор. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во всем виноват желтый свет светофора... Немедленно запретить!

    "Соответствующий законопроект "Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" разработан МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры был одобрен Кабмином еще 10 ноября 2017 года, и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не рассмотрен профильным Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", — заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

    По ее словам, в законопроекте предлагается усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.

    "За пьянку за рулем, за управление транспортом лицами лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз, увеличить штрафы", — сказала Ковальчук.

    Читайте также: Маршрутки, доставляющие смерть: поезда — риск для жизни

    В законопроекте предлагается также увеличить наказание за совершение уголовных преступлений.

    "Но этот законопроект застрял в Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их", — отметила заместитель министра внутренних дел.

    Читайте также: Новые правила парковки: водителям придется несладко

    Во вторник утром, 17 апреля, в Кривом Роге автомобиль Днепропетровской области легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус, двигавшийся во встречном направлении. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более 10 получили травмы разной степени тяжести. В городе был объявлен траур по погибшим. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны