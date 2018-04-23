В МВД сломали более 400 электронных браслетов за 53 тыс грн каждый - СМИ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Из 511 имеющихся у Министерства внутренних дел электронных браслетов, 404 — поломаны. Каждый из таких браслетов стоил при закупке 53000 гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос журналиста "Громадське".

Таким образом у правоохранителей пока 107 исправных электронных браслеты.

В ответе также сообщают о том, что электронные средства контроля за местонахождением подозреваемых за два месяца 2018 применяли к 95 человек.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева отменил обязательства носить электронный браслет народному депутату Максиму Полякову.