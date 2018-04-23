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    Общество

    В МВД сломали более 400 электронных браслетов за 53 тыс грн каждый - СМИ

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    В Национальной полиции сообщили, что у правоохранителей пока что в распоряжении только 107 исправных электронных браслетов.
    Электронный браслет для контроля за заключенными
    RIA News Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Из 511 имеющихся у Министерства внутренних дел электронных браслетов, 404 — поломаны. Каждый из таких браслетов стоил при закупке 53000 гривен.

    Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос журналиста "Громадське"

    Таким образом у правоохранителей пока 107 исправных электронных браслеты.

    В ответе также сообщают о том, что электронные средства контроля за местонахождением подозреваемых за два месяца 2018 применяли к 95 человек.

    Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева отменил обязательства носить электронный браслет народному депутату Максиму Полякову.

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