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    С народного депутата сняли электронный браслет

    (обновлено: )12801
    Соломенский районный суд Киева в четверг анализировал риски относительно Максима Полякова и пришел к выводу, что они существенно уменьшились, сообщил его адвокат Петр Бойко.
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отменил обязательства носить электронный браслет народному депутату Максиму Полякову. О таком решении суда сообщил адвокат депутата Петр Бойко, пишет Украинская правда.

    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook
    В деле Розенблата что-то пошло не так - адвокат

    "Суд принял решение снять электронный браслет. (…) Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (Борислава Розенблата, депутата, который проходит по тому же уголовному делу — Ред.), а не Полякова", — сказал он.

    По словам Бойко, суд пришел к такому выводу, так как остались простые следственные действия, и "чрезмерные обязанности не нужны".

    Адвокат сообщил, что среди обязанностей остались залог, обязанность являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

    Бойко также высказал мнение, что это было последнее продление обязательств Полякову, и скоро будет завершено досудебное следствие и будут открыты материалы досудебного расследования.

    В конце декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала внефракцонному народному депутату Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.

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