С народного депутата сняли электронный браслет

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отменил обязательства носить электронный браслет народному депутату Максиму Полякову. О таком решении суда сообщил адвокат депутата Петр Бойко, пишет Украинская правда.

"Суд принял решение снять электронный браслет. (…) Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (Борислава Розенблата, депутата, который проходит по тому же уголовному делу — Ред.), а не Полякова", — сказал он.

По словам Бойко, суд пришел к такому выводу, так как остались простые следственные действия, и "чрезмерные обязанности не нужны".

Адвокат сообщил, что среди обязанностей остались залог, обязанность являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Бойко также высказал мнение, что это было последнее продление обязательств Полякову, и скоро будет завершено досудебное следствие и будут открыты материалы досудебного расследования.

В конце декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала внефракцонному народному депутату Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.