Красивая жизнь МВД. Миллионы наличными украинских силовиков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Высокие должности открывают неограниченные возможности. Как ни странно это прозвучит, но, заняв определенный пост, человек тут же начинает думать, как набить свои карманы. Кто-то откровенно запускает руку в бюджетные деньги, кто-то зарабатывает на взятках и поборах, а кто-то организовывает свой маленький незаконный бизнес.

Вот так с каждым годом в е-декларациях чиновников появляются комические суммы наличных, происхождение которых они объяснить никогда не смогут. Да с них и не спрашивают: сегодня именно у них – карт-бланш.

Самый богатый министр

Заработная плата министра внутренних дел Арсена Авакова за прошлый год составила 710 тысяч 99 гривен, то есть в среднем – 59,1 тысяча гривен ежемесячно. При том, что в прошлом году его заработок по основному месту работы был скромнее – 466 121 гривен. Но, кроме этого, он получил 76,8 тысяч гривен как роялти и 295 тысяч гривен как проценты от вкладов в "Ощадбанке". У министра на счетах в целом – 1 миллион 365 тысяч гривен и почти 183 тысячи долларов. В драгоценных металлах – 200 тысяч гривен.

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Основные средства семьи числятся на супруге Инне Аваковой, которая встала еще более успешной бизнес-леди и в 2017 году заработала 57 миллиона гривен. У Аваковой на счетах в "Ощадбанк" и "Райффайзен Банке Аваль" – 1 миллион 191 тысяча гривен, 3 373 евро и 2 млн 185 тысяч долларов. Еще у жены открыт счет в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate, где размещен 1 миллион 459 тысяч 960 евро.

Наличными же у министерского семейства хранится на мелкие расходы 165 тысяч гривен, 45 тысяч долларов, 81,2 тысяча евро, 1,9 тысяча канадских долларов и 96 тысяч японских иен.

Также у Авакова появилась картина Пабло Пикассо, а его коллекция вин выросла до 800 бутылок. Не стало меньше дорогих часов, монет, в том числе и золотых, икон, старинных книг и прочих антикварных вещиц. А вот его супруга пополнила запасы изделий из золота и бриллиантов.

Не менее увлекательна е-декларация у заместителя Авакова, который непонятно чем занимается в МВД, Вадима Трояна. Он задекларировал 617 494 гривен доходов. Зарплата Трояна составила 617 494 гривен, из них 499 086 гривен — в Министерстве внутренних дел и 118 408 — в Национальной полиции. На банковских счетах у Вадима Трояна размещены 90 743 гривен, 5 726 евро и 3 312 долларов. Но при этом, он держит дома 120 (!) тысяч долларов наличными. Да, можно было подумать, что это заработала его супруга, которая зарегистрирована предпринимателей. Но ее доход составил всего 842 209 гривен, а на счетах 9 724 евро и 5 017 гривен и она разъезжает на автомобиле Audi Q3 2014 года выпуска.

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У вчерашних харьковчан уже в Киеве своя недвижимость – Троян получил от министерства квартиру 48,92 кв. м., а на его жене числиться земельный участок 250 кв. м. и жилой дом — 58 кв. м. в Иванковском районе Киевской области. Но при наличии недвижимости семейство арендует дом в Киеве на 163,1 кв. м.

Аве, МВД!

Такому финансовому взлету министра силового ведомства и его любимому заместителю, можно позавидовать. И это при том, что и другие заместители главы МВД тоже смогли накопить на "черный день" при довольно скромной зарплате. Секрет успеха прост – в МВД отработаны особые схему заработка и прибыль приносит все, что на сегодня вне закона.

К примеру, этим летом случился большой скандал вокруг персоны замминитсра Вадима Трояна, которого подозревали во взяточничестве. Троян, вместе со своим другом, бывшим бойцом "Азова" и еще парочкой личностей, попался на вымогательстве более 1,5 миллионов гривен с бизнесмена, которому угрожали не только уголовным преследованием, но и физической расправой.

Генпрокуратура занялась расследование, при обыске в квартире Трояна нашли деньги, но тут же истерику поднял Аваков и смог надавить на больную мозоль ГПУ, которое дело спустило на тормоза. Но, в то же время, это помешало планам Авакова поставить своего подручного на должность главы госпогранслужбы. Верный и преданный Троян, по задумке, должен был контролировать границу и контрабандные потоки. Но история со взяткой смешала карты.

Впрочем, судя по декларации, Троян в накладе не остался. Более того, он продолжает контролировать уголовный блок. А в МВД продажа уголовных дел поставлена на поток. Да и кроме этого, есть еще немало того, чем занимаются руководители самого большого и серьезного силового ведомства.

"Сегодня ни один из заместителей Авакова, как и он сам, не смогут объяснить происхождение наличных средств. Более того, я уверен, что задекларирована только десятая часть из того, что они хранят дома в кубышке.

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Сегодня в МВД заняты не борьбой с преступностью, а поиском заработка. А нелегальные бизнес-схемы сконцентрированы в руках заместителей министра. Скажем, ни для кого не секрет, что в круг интересов министра МВД сегодня входит добыча песка. При минимуме затрат максимум прибыли.

Добыча янтаря – вся под контролем МВД и СБУ, тут небольшая конкуренция, но все же больше достается полиции. Так как МВД полностью контролирует границу, благодаря погранслужбе, которую Аваков подмял под себя, сегодня через границу перегоняются фуры груженные сигаретами, контрафактным спиртным и, чего греха таить, наркотиками. УНИАН Грантоеды-миллионеры. Сверхприбыльный бизнес украинских активистов

Вы когда в последний раз слышали, о том, чтобы на границе задержали груз с наркотиками?! Вот то-то же. А то, что не задерживают – это не значит, что никто ничего не возит. Процветание подпольных казино, которые растут как гробы после дождя, только при поддержки МВД.

Полиция борется только с конкурентами, которые мешают их бизнесу развиваться. Продажа уголовных дел в полиции давно поставлена на поток, но при этом, на копеечных взятках задерживают только следователей, а вот на миллионные, которые оседают в карманах руководителей, никто не обращает внимание", – рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД на условиях анонимности.

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За деньги в МВД можно купить должность, открыть уголовное дело на конкурента. Сегодня каждый из сотрудников силового ведомства заточен на заработке, начиная от патрульных и заканчивая высшим руководством. А ловить преступников, раскрывать кражи и грабежи без финансовой заинтересованности никто не хочет.