МВД Германии уточнило число жертв наезда грузовика

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Жертвами атаки в немецком Мюнстере стали два человека, третьим погибшим был водитель грузовика, заявил на пресс-конференции глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль.

"Погибли три человека — две жертвы атаки и нападавший, который покончил с собой. В сумме трое", — приводят слова регионального министра Sueddeutsche Zeitung, FAZ и Zeit.

Ройль подтвердил, что въехавшим на грузовике в толпу в Мюнстере был гражданин Германии и что исламистского контекста пока не выявлено.

"Преступник, который после трех часов дня намеренно въехал в толпу людей… был гражданином Германии, а не беженцем, как это вновь повсюду предполагалось", — заявил Ройль, его заявление транслировал телеканал n-tv. При этом министр оговорился, что расследование пока находится на очень раннем этапе.

"Детали сейчас выясняются. Поэтому сказать, каковы были причины, пока невозможно. В настоящее время ничто не говорит о том, что есть исламистский след, но нужно подождать, расследование идет во всех направлениях", — добавил Ройль.

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Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на группу людей в центре Мюнстера погибли три человека, водитель покончил с собой. Пострадали 20 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии.