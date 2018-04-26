Экс-глава МВД заявил, что вывез в Россию документы о госперевороте

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Экс-глава МВД Виталий Захарченко заявил, что вывез из Украины в РФ документы по поводу госпереворота в феврале 2014 года и расстрелов на Майдане, пообещал передать их суду.

"Первым законом, который был принят в Украине Верховной Радой, был закон, согласно которому все улики и доказательства в отношении людей, принимавших участие в государственном перевороте, подлежат уничтожению. Кто эти документы сохранит или каким-то образом начнет проводить расследование в отношении людей, осуществлявших госпереворот, будут привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, безусловно, документы я из Украины вывез", — сообщил Захарченко на пресс-конференции.

"Эти документы я буду предоставлять тому суду, который реально, объективно, всесторонне решит провести расследование", — добавил он.

При этом он утверждает, что убийства на Майдане в феврале 2014 года совершали три независимых друг от друга группы снайперов.

"Эти три группы были не связаны между собой напрямую…. Первая — те, которые во всем признаются, типа Бубенчика и те, кто открыто с охотничьим оружием вышли на Майдан", — сказал он.

Еще одной группой снайперов, по словам Захарченко, были так называемые "грузинские снайперы".

"Но есть и третья группа, которую Парубий (спикер Верховной Рады Андрей Парубий — ред.) скромно называет "третьей силой". Эта третья группа зашла тайно на "майдан" и также тайно с этого майдана ушла. Также тайно было доставлено оружие на места, откуда они стреляли. И также его потом оттуда удалили", — добавил экс-глава МВД Украины.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.